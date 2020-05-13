Латвии будут доступны 57 млн евро из средств поддержки ЕС для снижения рисков безработицы во время чрезвычайного положения

Латвии будут доступны 57 млн евро из средств инструмента поддержки Европейского союза (ЕС) для снижения рисков безработицы во время чрезвычайного положения (SURE), сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Доступная странам ЕС в рамках данного инструмента поддержки сумма составляет 100 млрд евро. Для Латвии размер возможной поддержки составляет 0,2% от национального совокупного дохода, то есть 57 млн евро.
Эти средства можно инвестировать в сохранение рабочих мест во время кризиса Covid-19.
Как отмечает Минфин, страны ЕС, используя займы из этого инструмента поддержки, смогут финансировать мероприятия по удержанию людей на рынке труда и поддержке здравоохранения.