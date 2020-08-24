Латвия сможет получить от ЕС до 192 млн евро для преодоления последствий Covid-19
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Европейская комиссия подала Евросовету предложения по финансовому инструменту Sure, в рамках которого 15 государствам ЕС в виде займов будет доступна финансовая поддержка в размере 81,4 млрд евро, в том числе для Латвии предусмотрено 192 млн евро, сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

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Планируется, что Sure станет важным элементом EC в стратегии комплексной защиты населения от социально-экономических последствий пандемии Covid-19. Это одна из трех программ, которые Евросовет договорился ввести для защиты работников, предприятий и государств.

Как только Евросовет утвердит предложения, финансовая поддержка будет выделена в виде кредитов на выгодных условиях.

После консультаций с государствами ЕС, которые просили поддержку, и их оценки Еврокомиссия предлагает утвердить выделение финансовой помощи Бельгии в размере 7,8 млрд евро, Болгарии - 511 млн евро, Чехии - 2 млрд евро, Греции - 2,7 млрд евро, Испании - 21,3 млрд евро, Хорватии - 1 млрд евро, Италии - 27,4 млрд евро, Кипру - 479 млн евро, Латвии - 192 млн евро, Литве - 602 млн евро, Мальте - 244 млн евро, Польше - 11,2 млрд евро, Румынии - 4 млрд евро, Словакии - 631 млн евро, Словении - 1,1 млрд евро. Заявки Венгрии и Португалии еще рассматриваются.

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LETA

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