Латвия — в числе лидеров среди стран ЕС по доле детей с неудовлетворенными медицинскими потребностями

В 2021 году 3,6% европейцев в возрасте до 16 лет имели неудовлетворенные медицинские потребности, сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat). В Латвии этот показатель составил 6,4%, выше он был только в Польше.

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По сравнению с 2017 годом, когда аналогичное исследование проводилось в последний раз, доля детей, получающих недостаточную медицинскую помощь, увеличилась на 2%. Социологи отмечают, что в домохозяйствах с одним взрослым этот показатель особенно высок — 5,3%.

Лучше всего ситуация обстоит в Австрии (0,3%), Люксембурге (0,4%) и Хорватии (0,9%). Больше всего детей с неудовлетворенными медицинскими потребностями по состоянию на 2021 год проживали в Польше (7,3%), Латвии (6,4%), Венгрии и Румынии (по 4,7%). В Эстонии этот показатель составил 2,7%, в Литве — 1,5%.

В исследовании Eurostat особое внимание уделено стоматологической помощи. По данным экспертов, надлежащего ухода за зубами в 2021 году не получили 4,4% европейских детей (7,1% в домохозяйствах с одним взрослым). В целом, отмечают социологи, ситуация со стоматологией обстоит несколько хуже, чем с другими видами медицинской помощи.

Ниже всего этот показатель был в Люксембурге (0,6%), Хорватии (0,8%) и Швеции (1,1%). Наиболее высокую долю детей с неудовлетворенными стоматологическими потребностями зафиксировали в Латвии (7,7%), Испании (7,1%) и Венгрии (7%). В Эстонии и Литве показатель ниже среднеевропейского — 4,3% и 3,1% соответственно.