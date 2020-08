Лидеры ЕС проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии

Главы государств и правительств Евросоюза проведут 19 августа саммит в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я созову встречу членов Евросовета в эту среду в 12:00 (13:00 по латвийскому времени), чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии", - написал он в Twitter.

По словам Мишеля, "народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера". "Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться", - добавил он.

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed