Лидеры ЕС проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Главы государств и правительств Евросоюза проведут 19 августа саммит в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Я созову встречу членов Евросовета в эту среду в 12:00 (13:00 по латвийскому времени), чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии", - написал он в Twitter.

По словам Мишеля, "народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера". "Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться", - добавил он.

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

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Source

ТАСС rus.DELFI.lv

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ТАСС rus.DELFI.lv

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