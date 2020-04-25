Меркель призвала поддержать экономику ЕС на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 страны Европы должны еще сильнее сплотиться, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу, 25 апреля. Меркель призвала страны Евросоюза "в ближайшие недели и месяцы показать, что мы связаны друг с другом, что мы справимся с потерями и экономическими последствиями этого кризиса", пишет Deutsche Welle.

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Канцлер отметила необходимость создания общеевропейских фондов для поддержания общей экономической ситуации в Европе. Она назвала три меры, которые принимает ЕС для преодоления кризиса и его последствий, отметив, что первым важным шагом стала договоренность глав Минфинов стран Евросоюза о программах Европейского инвестиционного банка для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в странах ЕС.

Однако этого недостаточно, и по завершении кризиса Европе нужна будет программа по стимулированию экономики, продолжила Меркель, отметив, что в рамках ее создания Германии предстоит вложить в бюджет ЕС больше средств, чем это планировалось ранее. Необходимо продолжить инвестиции, в частности, в такие сферы, как экология и цифровые технологии, в также преодолеть зависимость ЕС от других стран в том, что касается, например, производства медицинских масок, подчеркнула канцлер.

"Европа еще более важна,чем в обычное время"

"В сложившейся ситуации (единая. - Ред.) Европа еще более важна, чем в обычное время", - заявила канцлер, отметив, что некоторые европейские страны, например, Италия и Испания, особенно сильно пострадали в результате пандемии.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 2,8 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 198 тысяч, выздоровели более 812 тысяч человек. Среди стран ЕС лидером по числу случаев заражений является Испания (более 219 тысяч). За ней следуют Италия (почти 193 тысячи), Франция (почти 160 тысяч) и Германия (более 155 тысяч).