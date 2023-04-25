МИД Польши: Новый пакет санкций ЕС будет готов не раньше второй половины мая
Foto: AP/Scanpix/LETA

11-й пакет санкций ЕС в отношении России находится на этапе обсуждений и будет введен не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в понедельник, 24 апреля.

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"Думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя", — сказал министр, отметив, что в пакет могут быть добавлены персональные санкции в отношении представителей российской системы правосудия и "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей".

О том, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций в отношении РФ, в понедельник сообщил также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как ранее заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очередной набор ограничительных мер будет направлен прежде всего на борьбу с попытками России обойти ранее введенные санкции в том числе с помощью третьих стран.

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