Николас Шмит: Еврокомиссия начинает дискуссии о минимальной заработной плате в Европе

Изменения климата, разрушение природной среды и развитие технологий в последние годы вызывают небывалый отклик у международной общественности. Однако сделать предстоит еще очень многое. Вместе с тем, как в промышленность внедряются цифровые технологии, она становится более экологичной, меняется и жизнь миллионов европейцев. Старение населения и увеличение продолжительности жизни — новый вызов для системы здравоохранения и социального обеспечения.

На данный момент социальные показатели положительные: безработица в Европейском Союзе находится на историческом минимуме, и за последнее десятилетие количество людей, живущих в бедности и социальном отчуждении, уменьшилось на 7 миллионов человек. Однако неравенство до сих пор сохраняется, и многим приходится сводить концы с концами. Не все дети и молодежь могут получить качественное образование или медицинские услуги. Женщины до сих пор недостаточно представлены на рынке труда, и на своем карьерном пути они испытывают больше сложностей. Еще многое предстоит сделать и для того, чтобы добиться одинаковой зарплаты для женщин и мужчин. В 2018 году каждый пятый житель Латвии был материально необеспеченным и социально незащищенным. Значительной проблемой остается подверженность риску бедности и социальной отчужденности; для пожилых людей, безработных и людей с инвалидностью ситуация продолжает складываться неблагоприятно. В 2018 году расходы Латвии на социальные выплаты составили 11,6% от ВВП — этот показатель существенно ниже среднего по ЕС показателя 20,4%.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала "Европейский зеленый курс", с помощью которого Европа намерена стать первым климатически нейтральным регионом мира к 2050 году. Этот "зеленый" переход не только создаст новые возможности для предпринимательства, но и позволит нам изменить формы производства и потребления, привычные способы перемещения и пищевые предпочтения. Это означает, что будут созданы новые инновационные и конкурентоспособные отрасли, новые способы заработка и будут развиваться новые навыки.

Одновременно с этим внедрение искусственного интеллекта и роботизация приведет к тому, что многие профессии изменятся и, возможно, даже пропадут. Удаленная работа и экономика свободного заработка уже сейчас ломают многие бизнес-модели. Социальная защита в условиях нового рынка труда должна быть гарантирована даже — и особенно — тем, кто работает в нестабильных условиях.

Чтобы содействовать развитию нашей будущей рабочей силы, необходимо прикладывать усилия как на уровне ЕС, так и на уровне государств. Мы должны добиться того, чтобы все работники Евросоюза могли воспользоваться предоставленными возможностями и справиться с трудностями, которые возникнут в процессе перехода. Инновационная и вовлекающая социальная рыночная экономика будущего должна быть ориентирована на людей и предлагать качественные рабочие места с достойной заработной платой. В рамках этого процесса особенно важным станет вопрос о возможности переобучения и повышения квалификации. Европейский союз не должен оставить на периферии ни одного человека, регион или государство.

Новая Европейская комиссия, которая начала свою работу в декабре, уже определила сферы, в которых необходимо действовать на уровне ЕС, однако действий одного ЕС недостаточно. Институты и руководители Евросоюза призвали поставить во главу угла повседневной жизни справедливость, представив в ноябре 2017 года социальную хартию под названием "Европейские основы социальных прав". Ее составляют 20 прав и принципов, которые призваны создать для всех равные возможности, рабочие места и справедливые условия труда, а также обеспечить социальную защиту и вовлеченность во все сферы политики. Теперь пришло время переходить от слов к делу. Европейская комиссия недавно начала дискуссию со странами-членами Евросоюза, регионами и социальными партнерами, чтобы поинтересоваться их мнением о дальнейших действиях и призвать к принятию ценностей, зафиксированных в социальной хартии ЕС. Результаты дискуссии будут использованы при подготовке плана действий по реализации этих мер.

Мы приступим к обсуждению возможной системы минимальной зарплаты в Европе. Все работники должны получать справедливую зарплату, которая обеспечивает достойный уровень жизни. Однако слишком многие работники Евросоюза до сих пор живут в бедности. Для снижения риска бедности нам нужно достичь соглашения, с помощью которого можно будет поддерживать высокие стандарты формирования зарплат, способствовать постепенной унификации уровня социального и экономического развития в ЕС, укреплять систему заключения коллективных договоров и уважать автономию социальных партнеров. Все предложения должны предусматривать, что минимальные зарплаты следует устанавливать в соответствии с государственными традициями на базе коллективных договоров или правовых норм. Латвия — одна из стран, в которой определен размер минимальной зарплаты, однако около 21% женщин и 12% мужчин получают минимальную зарплату или даже меньше. Инновационная и вовлекающая социальная рыночная экономика должна быть ориентирована на людей и предлагать качественные рабочие места с достойной заработной платой.

Недавние события показали — глобальные проблемы слишком велики, чтобы каждый смог справиться с ними в одиночку. Это относится и к будущему рынка труда, и к его в вкладу в конкурентоспособность, устойчивое и справедливое развитие Европы. Нам необходимо продолжать стремиться к соблюдению наивысших стандартов, чтобы все европейцы могли жить достойно, претворяя в жизнь свои цели и стремления.

Николас Шмит — комиссар ЕС по занятости и социальным правам.

Перевод DELFI.