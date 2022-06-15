Опрос: более половины европейцев довольны реакцией Евросоюза на войну в Украине
Foto: Shutterstock

Более половины или 59% жителей Европы удовлетворены реакцией Европейского союза (ЕС) на вторжение России в Украину. В свою очередь, реакцией своего правительства довольны 57% респондентов, свидетельствуют результаты нового опроса Евробарометра.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили агентству LETA в латвийском представительстве Европейской комиссии, 93% опрошенных выразили поддержку мерам по оказанию гуманитарной помощи, а 91% поддерживают прием украинцев, которые бежали от войны, в ЕС.

Тем временем, 80% опрошенных поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 70% выступают за финансирование обеспечения и поставок в Украину вооружения.

Большая часть или 81% европейцев поддерживают общую политику обороны и безопасности государств-членов ЕС, и по крайней мере две трети респондентов придерживаются такой точки зрения в каждой стране.

Кроме того, 93% опрошенных согласны с тем, что государства-члены ЕС должны работать вместе для защиты территории Евросоюза, а 85% считают, что сотрудничество в области обороны на уровне ЕС следует увеличить.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике