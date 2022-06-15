Опрос: более половины европейцев довольны реакцией Евросоюза на войну в Украине

Более половины или 59% жителей Европы удовлетворены реакцией Европейского союза (ЕС) на вторжение России в Украину. В свою очередь, реакцией своего правительства довольны 57% респондентов, свидетельствуют результаты нового опроса Евробарометра.

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Как сообщили агентству LETA в латвийском представительстве Европейской комиссии, 93% опрошенных выразили поддержку мерам по оказанию гуманитарной помощи, а 91% поддерживают прием украинцев, которые бежали от войны, в ЕС.

Тем временем, 80% опрошенных поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 70% выступают за финансирование обеспечения и поставок в Украину вооружения.

Большая часть или 81% европейцев поддерживают общую политику обороны и безопасности государств-членов ЕС, и по крайней мере две трети респондентов придерживаются такой точки зрения в каждой стране.

Кроме того, 93% опрошенных согласны с тем, что государства-члены ЕС должны работать вместе для защиты территории Евросоюза, а 85% считают, что сотрудничество в области обороны на уровне ЕС следует увеличить.