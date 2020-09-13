Опрос: европейцев пугают изменения климата, пандемия и терроризм

В пятерку главных угроз, по мнению жителей развитых стран мира, входят изменения климата, распространение инфекционных заболеваний, терроризм, кибератаки из-за границы и распространение ядерного оружия. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

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В опросе приняли участие 14 276 взрослых жителей Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Швеции и США. 70% респондентов включили в первую пятерку главных угроз изменения климата, 69% опасаются пандемии, 66% — терроризма, 65% — кибератак из других стран, 61% — распространения ядерного оружия.

Изменения климата особенно беспокоят жителей Европы, отмечают авторы исследования. Рост опасений в связи с инфекционными болезнями связан с ситуацией вокруг Covid-19.