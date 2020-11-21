Опрос: пандемия уже затронула доходы 44% латвийцев и 39% населения всего ЕС

Пандемия Covid-19 на данный момент уже затронула личные доходы 44% латвийцев и 39% европейцев в целом. Еще 29% жителей Латвии полагают, что в ближайшем будущем их ждут неприятные финансовые известия (в Европе — 27%). Таковы результаты опроса, обнародованные Еврокомиссией в пятницу, 20 ноября. Исследование проводилось во всех странах ЕС.

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Отмечается, что это уже третий за этот год вопрос по теме Covid-19. В целом 50% европейцев признали, что чувствуют себя неуверенно во время пандемии, причем в Латвии этот показатель был ниже — лишь 41% латвийцев выразили беспокойство по поводу второй волны коронавируса.

Больше всего кризис затронул молодежь и семьи с детьми: уже 64% жителей в возрасте от 16 до 34 лет столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии, а 27% респондентов с детьми признались, что им пришлось воспользоваться личными накоплениями раньше, чем планировалось.

Большинство принявших участие в опросе Еврокомиссии латвийцев главным приоритетом в борьбе с пандемией назвали восстановление экономики и предоставление новых возможностей для предпринимателей — за это высказались 52% респондентов. Общественное здоровье приоритетом назвали 51% опрошенных, трудозанятость и социальную сферу — 47%.

Европейцы в целом главной задачей считают заботу о здоровье общества (54%). На втором месте по необходимости выделения финансирования — восстановление экономики (42%), на третьем — защита климата и окружающей среды (37%). За финансирование трудозанятости и социальной сферы в качестве приоритета высказались 35% опрошенных жителей ЕС.

Помимо этого, больше половины респондентов в Латвии (53%) указали, что довольны предпринятыми до сих пор мерами со стороны правительства в условиях Covid-19. 42% заявили, что недовольны действиями Кабмина.

59% респондентов в Латвии указали, что выступают за расширение полномочий Евросоюза в борьбе с Covid-19. Также 45% опрошенных жителей Латвии считают, что ЕС должен увеличить финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии.

При этом очень важным для европейцев оказался и принцип выделения денег стране-участнице лишь в том случае, если она следует демократическим принципам Евросоюза и обеспечила в государстве полноценно функционирующую судебную систему. По этому вопросу общие результаты опроса и латвийский показатель очень близки — в целом по ЕС поддержку такой идеи одобрили 77% опрошенных людей, в Латвии — 75%.