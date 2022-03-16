От "кризисных скидок" до снижения акциза. Как страны ЕС пытаются смягчить последствия скачка цен на топливо

Широкомасштабная война, развязанная Россией в Украине, дала новый импульс росту цен на топливо, что еще больше ударило по кошелькам европейцев по мере роста различных других расходов. Это привело к протестам в нескольких европейских странах, в то время как власти спешат найти решения, чтобы как-то компенсировать этот рост цен на топливо. Цены на энергоносители также продолжают обсуждать на уровне Европейского союза, пишет LSM.

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Стремительный рост цен на топливо ощущается не только в Латвии. По этой причине кошельки жителей ряда других европейских стран также становятся тоньше, цены растут на несколько десятков процентов и приближаются к двум евро за литр или даже превышают их.

В то же время на уровне ЕС продолжается обсуждение роста цен на энергоносители. Министр экономики Франции Бруно Лемер перед встречей Еврогруппы на этой неделе заявил, что министры финансов блока хотят усилить защиту своих потребителей и предприятий от последствий роста цен на энергоносители.

"Очевидно, что домохозяйства, наиболее пострадавшие от роста цен на газ и топливо, нуждаются в поддержке. Мы хотим обеспечить целевую защиту компаниям, которые больше всего пострадали от войны в Украине, тем, которые потребляют много газа или тем, которые зависят от российского рынка. Сегодня мы рассмотрим, какие инструменты подходят больше всего. "Я попросил комиссара Маргрет Вестер приехать и представить все инструменты, которые будут доступны странам для защиты компаний, наиболее пострадавших от этой новой экономической ситуации", — сказал Лемер.

В настоящее время люди в спешке запасаются топливом, опасаясь еще большего роста цен, — во многих уголках Европы наблюдаются очереди на заправках.

Протесты в Румынии



Один из наглядных примеров — Румыния. В столице страны Бухаресте менее недели назад тысячи людей стояли в огромных очередях, а некоторые заправочные станции даже остались без бензина. В то время цена на бензин превысила 1,62 цента за литр, на некоторых заправках она превышала 2 евро за литр. Многие хотят сэкономить.

Одна женщина утверждала, что потеряла счет времени, стоя в огромной очереди. "Стою здесь уже несколько часов, я даже не помню сколько. Я даже не понимаю, что происходит. Почему так много людей", — сказала она.

Люди выражают недовольство протестами. Десятки дальнобойщиков протестовали на этой неделе, медленно передвигаясь по шоссе в колонне. Румыния решила снизить акциз на топливо. Председатель Сената Румынии Флорин Кыцу, несмотря на острую критику правительства, подчеркнул, что государственные учреждения и Совет по конкуренции не нашли доказательств незаконного соглашения о повышении цен на рынке.

Германия анонсировала антикризисные меры



Рост цен ощущается и в Германии. Анна из Германии рассказала, как пытается сэкономить на росте цен на топливо: "Я стараюсь как можно меньше ездить за рулем. Сейчас, например, перешла на четыре рабочих дня в офисе, чтобы по пятницам не ездить на работу".

В Германии 23 февраля, уже за день до вторжения России в Украину, в ответ на рост цен на топливо коалиция решила увеличить льготы для пассажиров дальнего следования при декларировании налога на потребление. Теперь же министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ввести "кризисную скидку", чтобы компенсировать рост цен на топливо из-за антироссийских санкций.

Топливная субсидия поможет снизить цену за литр топлива в среднем на 20 евроцентов. По словам министра, государство не должно оставлять граждан наедине с ростом цен. Субсидию предстоит согласовать с правящей коалицией, но Линднер надеется, что ее примут уже в среду, 16 марта. При этом предложение оппозиции о временном снижении налога на топливо министр отверг. По его словам, 10-центовая скидка на дизельное топливо и бензин будет обходиться государству в 550 млн евро в месяц.

Министр экономики Роберт Хабек, в свою очередь, указал, что правительство Германии готовит комплексный пакет мер для защиты населения от роста цен.

Франция готовит пакет поддержки



Тем временем цены на топливо во Франции в некоторых регионах превысили два евро за литр.

Мужчина на одной из заправок не скрывал возмущения: "Два евро за литр — это настоящий грабеж. Лучше быть безработным, чем работать. Мы тратим больше, чтобы доехать на работу".

Чтобы помочь потребителям, столкнувшимся с высокими ценами на топливо, французское правительство на этой неделе анонсировало пакет поддержки в размере 2 млрд евро.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что цены на бензин и дизельное топливо могут упасть на 0,15 евро за литр. Государство обещает возвращать разницу владельцам заправочных станций.

В Ирландии снижают ставку акциза



Значительный рост цен на топливо наблюдается и в Ирландии, где правительство решило снизить ставку акцизного налога, в результате чего цена снизилась на 15-20 центов за литр. Новая ставка будет в силе до 31 августа, поэтому госбюджет не досчитается 320 млн евро.

Журналист портала "Baltic-Ireland" Лайма Озола пояснила: "Топливо сейчас стоит 1,89. Если бы не эти 20 центов, сейчас было бы 2,10. Еще до 9 марта цена превышала 2 евро за литр. С апреля правительство снизит тарифы на общественный транспорт на 20% до конца года".

Фиксированные цены в Словении и Венгрии

Тем временем в Словении со вторника максимальные цены на топливо установлены на уровне 1,54 цента за литр. А вот в Венгрии, где топливо стоит 1,30 евро за литр, ценовая фиксация была установлена еще в феврале и продлится до середины мая.

В Швеции пакет поддержки в миллиард евро



Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг объявил на этой неделе, что пакет государственной поддержки на сумму более 1 миллиарда евро включает временное снижение налогов на бензин и дизельное топливо с 1 июня по 31 октября. А вот те, кто купит электромобиль, смогут получить более 6600 евро в качестве финансовой поддержки.

Правительство также предлагает предоставить прямую субсидию в размере чуть менее 100 евро всем лицам, у которых есть в наличии автомобиль. Если это предложение будет одобрено, то автовладельцы, которые проживают в сельской и малонаселенной местности, смогут получить на 50 евро больше.

В Италии ждут финансовой поддержки



На Сардинии десятки водителей грузовиков выразили свое недовольство высокими ценами на топливо, устроив акцию протеста на шоссе на этой неделе. Дальнобойщики потребовали действий правительства. При ценах на топливо, превышающих 2 евро за литр, акцизный налог и налог на добавленную стоимость составляют более половины всей цены на топливо в стране. Акциз на топливо в Италии самый высокий в Европе.

Представители итальянских компаний и групп потребителей призвали итальянское правительство оказать финансовую поддержку населению, но власти пока не сделали никаких конкретных предложений.