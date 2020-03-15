Пандемия COVID-19: Евросоюз чрезмерно зависит от лекарств из Китая

Пандемия COVID-19 показала, что зависимость Германии и Европы от поставок китайской фармацевтической продукции достигла угрожающих масштабов. В ФРГ требуют принять срочные контрмеры, сообщает Deutsche Welle.

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"Надо непременно что-то менять: экономика Германии и Евросоюза не может и дальше оставаться настолько зависимой от Китая". Примерно к такой формуле можно свести один из главных уроков, которые уже извлекли из пандемии коронавируса немецкие политики, бизнесмены, экономисты. Заявления на эту тему звучали в последние дни все чаще - и на сей раз представители разных партий проявляют редкое единодушие.

Началось с дефицита защитных масок и средств дезинфекции

"В Азию всегда переносились многие производственные мощности. Но недопустимо, чтобы это шло в ущерб безопасности цепей поставок", - заявляет, к примеру, председатель парламентской фракции входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

С ним полностью согласна сопредседатель оппозиционной фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт: "Целесообразно и необходимо, чтобы в Европе производились лекарства, чтобы в Европе производились те медицинские расходные материалы, которых сейчас частично нет в распоряжении".

"Слишком велик риск оставлять за Китаем производство 90 процентов всего пенициллина в мире", - таким примером, напрямую с коронавирусом не связанным, иллюстрирует масштабы зависимости глава Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Габриэль Фельбермайр.

Речь, как видим, идет сейчас, прежде всего, о лекарствах и медицинских материалах, хотя проблема далеко не только в них. Просто всплеск заболевания COVID-19 и вызванный им дефицит защитных масок и средств дезинфекции в первую очередь привлек повышенное внимание именно к этому аспекту. И выяснились вещи, которые значительная часть немецкого общества, включая многих политиков, до сих пор просто не осознавала.

Провинция Хубэй поставляет в ФРГ 153 препарата и субстанции

Так, Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий в Бонне (BfArM) еще в феврале изучил вопрос, какое количество готовых лекарств или субстанций для изготовления медикаментов Германия получает из одной только китайской провинции Хубэй, столица которой Ухань стала эпицентром эпидемии. Их оказалось 153. Из них 11 действующих веществ включены в Германии в список жизненно необходимых или важнейших препаратов (вакцины не в счет).

Правда, в сообщении ведомства от 27 февраля подчеркивалось, что на тот момент никакой информации о краткосрочных перебоях при поставках этих лекарств или действующих веществ в ФРГ или Евросоюз не поступало. Однако 3 марта правительство Индии ограничило экспорт 26 действующих веществ и препаратов, в том числе болеутоляющего и жаропонижающего средства парацетамол и целого ряда антибиотиков. На них приходятся 10 процентов всего индийского экспорта лекарств.

И тут немецкое общество из сообщений СМИ узнало, что Индия, во-первых, является крупнейшим в мире поставщиком генериков (дженериков). Так называют дешевые незапатентованные копии более дорогих оригинальных препаратов, на действующие вещества которых истек срок патентной защиты. А, во-вторых, что порядка 70 процентов субстанций для своих генериков индийская фармацевтическая промышленность получает опять-таки из Китая, в том числе из все той же провинции Хубэй.

Таким образом, Германия и другие страны Евросоюз оказались в двойной - прямой и косвенной - зависимости от лекарственных поставок из Китая.

Возвращение производства: больше безопасности, выше цены

Да, нужна дискуссия о том, как сделать так, чтобы действующие вещества для антибиотиков в большей мере производились в Европе, а не в Китае и Индии, согласился генеральный директор германского Союза химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп. Но и он предупредил: в таком случае следует настроиться на рост цен.

С настоятельным призывом вернуть производство лекарств в Европу выступил профсоюз IG BCE, в который входят, в частности, работники немецкой химико-фармацевтической промышленности. Его председатель Михаэль Вассилиадис назвал опасной ту зависимость от небольшого числа поставщиков в Китае и Индии, в которую попали в предыдущие годы Германия и Европа.

По его словам, появление вируса Sars-CoV-2 в провинции Хубэй и ограничение экспорта из Индии - "это сигналы тревоги, от которых должны встрепенуться наши политики". "Урок из нынешнего кризиса должен звучать так: выявить важнейшие действующие вещества и степень зависимости, вернуть производство в Германию и в ЕС, обеспечить безопасность снабжения и хорошие рабочие места", - заявил профсоюзный лидер.

"Цепи поставок будут реорганизованы"

Немецкие производители лекарств, считает он, слишком долго делали ставку на максимизацию прибыли и концентрацию производства. В результате Германия утратила былые лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке. "Страна, которая в прошлом была аптекой мира, - сокрушается Михаэль Вассилиадис, - зависит сегодня от чужих средств против гипертонии, анальгетиков или антибиотиков. Так не должно быть!"

И, скорее всего, уже не будет: проблему осознали. "Фармацевтическая промышленность наверняка извлечет свои уроки, - уверен глава института IfW профессор Габриэль Фельбермайр. - Коронавирус приведет к тому, что цепи поставок будут реорганизованы".

Политики, в свою очередь, наверняка поддержат этот процесс стимулирующими мерами, возможно, налоговыми льготами. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан не оставляет на этот счет никаких сомнений: "Хотим ли мы в подобных масштабах экономически и в цепочках поставок зависеть от одной единственной страны в мире? Я считаю: нет".