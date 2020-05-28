План Маршалла-2: Европа готовится тушить кризис Covid-19 деньгами

Самый глубокий со времен Второй мировой войны экономический кризис единая Европа хочет преодолеть при помощи беспрецедентного пакета экономической помощи. Согласно плану Еврокомиссии, страны ЕС получат 750 млрд евро, причем большую часть — в виде грантов, которые не нужно возвращать. Латвия в рамках этой схемы может получить гранты на 2,9 млрд евро. Однако реализовать грандиозный план будет крайне непросто.

"Восстановление будет долгим, а деньги нужны уже сейчас. Быстрое согласование этих предложений станет четким сигналом единства Европы, нашей солидарности и общих приоритетов, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Это наш шанс, и нельзя его упустить". Согласно представленному в среду плану Next Generation EU, 750 млрд евро будут выделены по трем направлениям:

Прямая поддержка стран ЕС. Государства сами будут разрабатывать конкретные планы по восстановлению и проведению реформ. Если эти планы согласуют, то на них будут выделять деньги. Кроме того, предусмотрено финансирование развития наиболее отсталых регионов в ЕС, а также сельской местности. Еще один приоритет — поддержка перехода стран к климатической нейтральности.

Прямая помощь экономике с помощью инвестиций, а также инструмента поддержки финансовой стабильности предприятий.

Извлечение уроков из кризиса. Речь идет о дополнительных расходах на исследования и науку, о новой программе здравоохранения, а также об увеличении поддержки третьих стран.



Одним из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии является вопрос, в какой форме будут выделять помощь: грантов или кредитов, отмечает "Немецкая волна". Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, выступают за гранты, тогда как кредиты отстаивают страны, платящие в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают, например Нидерланды и Австрия. На данный момент в плане Еврокомиссии предусмотрено, что 500 млрд евро будут грантами, а 250 млрд — кредитами.



Деньги ЕС для Латвии: сколько и на какие цели?



Выделенные для Латвии 2,9 млрд евро будут относиться к категории грантов, то есть возвращать их не потребуется. Это подтвердил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис, пояснив, что размеры финансовой помощи от Еврокомиссии рассчитывались, исходя из того, насколько сильно связанный с Covid-19 кризис ударил по экономике конкретного государства. "2,9 миллиарда евро — я бы хотел сказать, что это серьезная дополнительная поддержка в этот кризисный и посткризисный период. К тому же предложение Еврокомиссии предусматривает, что часть данных денег может быть доступна уже в этом году. Для этого, конечно, необходима оперативная договоренность между странами-участницами", — добавил Домбровскис. Литва и Эстония могут получить 1,85 и 3,9 млрд соответственно. Эти деньги страны смогут перенаправить на реализацию различных программ по поддержке и восстановлению экономики, а также использовать в качестве инвестиций.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия также провела и оценку кредитной истории и возможностей Латвии — аналитики пришли к выводу, что страна в случае необходимости может рассчитывать на кредит суммой до 1,6 млрд евро. Однако в итоге реальный размер ссуды, если она Латвии потребуется, будет зависеть от того, "насколько активно государство будет работать над привлечением этих кредитов".

С свою очередь министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил, что Латвии в данном случае важно не только получить поддержку самой, но и быть уверенной, что финансирование станет доступным для всех стран ЕС. "Крепкий и устойчивый к кризисам Евросоюз — в интересах Латвии. Идя по этому пути, важно обеспечить, чтобы у тех, кто берет на себя связанные с общим долгом обязанности, были также соответствующее право на принятие решений по использованию ресурсов", — сказал политик.

Кто будет отдавать кредит?



Предполагается, что 750 млрд евро Еврокомиссия получит в виде займа на финансовых рынках. Большинство рейтинговых агентств оценивают кредитный рейтинг ЕС на наивысшем уровне — ААА. Потому условия будут выгодными. Тем не менее, эти деньги придется возвращать. Выплата основной части кредитов из бюджета ЕС будет происходить с 2028 по 2058 годы, проценты придется платить и в период 2021-2027 годов.

Кредиты будут выплачивать страны, которые их получили. Гранты — это безвозмездная помощь, поэтому возвращать 500 млрд евро придется всему Евросоюзу. "Традиционно прижимистые и финансово дисциплинированные северные страны не хотят иметь совместных долгов с южными экономиками вроде Италии, Испании или Греции. Если занимать совместно, кредиты для северян подорожают, а для южан подешевеют. Что лишит смысла борьбу с популизмом, расточительством и коррупцией — пороками, за которые южане расплачиваются повышенными процентами по своим займам", — отмечает BBC Russian.

Для обслуживания выплат по кредиту Еврокомиссии придется искать новые пути наполнения общеевропейского бюджета. Средства можно будет собрать тремя путями: сокращением других расходов, увеличением взносов стран-членов в бюджет объединения или из собственных ресурсов ЕС. К последним относятся, в частности, таможенные сборы и НДС, часть которых идет напрямую в бюджет ЕС. Еврокомиссия предложила прибавить к этому часть доходов от системы торговли выбросами в атмосферу и цифровой налог, введение которого до сих пор остается нерешенным вопросом в ЕС.

Следует отметить, что план Еврокомисии пока не одобрен, на его согласование со всеми 27 странами уйдет несколько месяцев.