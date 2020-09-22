Politico: перезагружать торговые отношения ЕС и США будет "лаконичный" Домбровскис

Экономические разногласия между Евросоюзом и США придется "перезагружать" вице-президенту Еврокомиссии, бывшему премьер-министру Латвии Валдису Домбровскису. В США при этом к Домбровскису относятся с осторожностью, поскольку он сформировал себе имидж достаточно закрытого политика-технократа, пишет Politico.

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Главными вызовами для Домбровскиса станет так называемый спор Boeing-Airbus по поводу субсидий авиапроизводителям, а также общеевропейский цифровой налог, который с точки зрения американских IT-гигантов является протекционистской мерой.

Опрошенные изданием участники переговоров как в США, так и в Европе опасаются, что личные особенности Домбровскиса осложнят ситуацию для Европы. Если его предшественник Фил Хоган был очень общительным, то пока трудно представить, как Домбровскис будет находить общий язык с представителем США Робертом Лайтхайзером, заявил Politico источник в американских торговых кругах.

Домбровскис отличается жесткой позицией, четко придерживается заранее определенных принципов и часто читает свою речь с листа. Кроме того, английский не является его родным языком, хотя в последнее время уровень владения стал лучше, отмечает источник Politico. Издание пишет, что Домбровскиса считают технократом - его речи обычно хорошо подготовлены, но монотонны и порой усыпляют".

Юрист комитета по торговле Европарламента Паоло Де Кастро заявил изданию, что при переговорах с личностями типа Дональда Трампа или Бориса Джонсона важна гибкость, и добавил, что, возможно, Домбровскис продемонстрирует новые, до сих пор незаметные качества.

В США Домбровскис пока не знаком с влиятельными политиками. Однако, по словами источника Politico, вряд ли речь идет о недооценке. Не исключено, что в итоге он окажется более эффективным, чем его предшественник.