Польша восстановила транзитное движение иностранных граждан через свои границы

Власти Польши восстановили движение иностранных граждан через свои границы.

Через территорию Польши транзитом могут проезжать жители стран ЕС, стран-участниц Европейского экономического пространства и граждане Швейцарии, при условии, что они направляются к месту своего постоянного или зарегистрированного проживания.

При этом транзит через Польшу не должен превышать 12 часов с момента пересечения польской границы. В таком случае лица, въезжающие на территорию Польши, освобождаются от требований карантина. Следует помнить, что в общественных местах в Польше в обязательном порядке следует носить защитную маску, либо закрывать нос и рот платком или шарфом.

Те, кому необходимо проехать через территорию Польши с иными целями — например, для того, чтобы попасть на работу в другой стране, где у них нет зарегистрированного местожительства, перед поездкой должны связаться с посольством.