Помощь Турции и Сирии, ремонт гаджетов, "зеленое" судоходство. Евродайджест: главные события недели

На организованной Евросоюзом конференции по сбору помощи для Турции и Сирии собрали 7 млрд евро, к 2050 году грузовые и пассажирские морские суда должны снизить выбросы в атмосферу на 80%, страны ЕС в прошлом году получили на две трети больше заявлений о предоставлении убежища, Еврокомиссия и ФРГ договорились о деталях отказа от двигателей внутреннего сгорания, европейские власти хотят сделать ремонт электроники и бытовой техники более привлекательным и дешевым, чем покупку нового устройства. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Евросоюз и его партнеры собрали 7 млрд евро для восстановления Турции и Сирии

Что случилось? В понедельник в Брюсселе прошла конференция по координации помощи в восстановлении Турции и Сирии после произошедших в начале февраля крупных землетрясений. Инициаторами встречи выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр председательствующей сейчас в ЕС Швеции Ульф Кристерссон. В обсуждениях приняли участие более 60 делегаций, представлявших государства Евросоюза, европейские институты, ООН, ЕБРР и других международных партнеров. "Сегодняшняя встреча преследовала одну важную цель: превратить наши слова соболезнования и солидарности в действия, обеспечить сильный, эффективный и скоординированный ответ, чтобы помочь людям, пострадавшим от разрушительных землетрясений", — заявил Кристерссон.

Что это значит? В рамках конференции Турции предоставили гранты и кредиты на сумму 6,05 млрд евро, Сирия получила 911 млн евро в виде грантов. Страны ЕС и институты Евросоюза предоставят более половины этой суммы — 3,6 млрд евро. Деньги планируют потратить на оказание гуманитарной помощи населению и реконструкцию пострадавших зданий с соблюдением необходимых стандартов строительства в сейсмоопасных зонах. По оценке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ущерб от землетрясений, унесших жизни более чем 50 тысяч человек, оценивается почти в 100 млрд евро. "Ни одна страна не в состоянии самостоятельно справиться с кризисом такого масштаба. Мы никогда не забудем солидарность, которую проявили все наши друзья в эти трудные дни", — подчеркнул турецкий лидер.

К 2050 году выбросы в атмосферу на морском транспорте должны снизиться на 80%

Что случилось? В четверг Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от использования ископаемого топлива на морском транспорте. По данным на 2019 год, на пассажирские и грузовые суда приходилось около 3,5% выбросов углекислого газа в атмосферу в Евросоюзе. "Это соглашение устанавливает, безусловно, самый амбициозный в мире план по декарбонизации морского транспорта. […] Оно заставит и других измениться — Европа внесет свою долю, но европейские граждане и компании не должны оплачивать усилия всего мира по борьбе с изменением климата. Мы гарантируем сектору долгосрочные правила и предсказуемость, чтобы они имели возможность инвестировать. Судоходные компании и порты могут сосредоточить свои ресурсы на обеспечении максимальной выгоды для климата и оптимального соотношения цены и качества. Это защитит рабочие места моряков, докеров и работников экспортной отрасли и подаст пример другим странам", — заявил спецдокладчик Европарламента Йорген Варборн.

Что это значит? Соглашение между Европарламентом и Советом ЕС предполагает, что суда должны постепенно снижать выбросы парниковых газов за счет сокращения использования углеводородного топлива. К 2025 году объем выбросов должен уменьшится в сравнении с показателями 2020 года на 2%, к 2030-му — на 6%, к 2035-му — на 14,5%, к 2040-му — на 31%, к 2045-му — на 45%, к 2050-му — на 80%. Эти требования будут применяться только к крупным судам с грузовместимостью от 5000 тонн (на них приходится 90% выбросов морского транспорта), а также к производимой на борту электроэнергии независимо от размера корабля. С 2035 года контейнеровозы и пассажирские суда в большинстве случаев будут обязаны подключаться к энергосистеме порта, где они пришвартовались, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в этих районах. Судовладельцам, которые захотят перейти на возобновляемые источники энергии в ближайшие годы, евродепутаты обещают компенсировать затраты за счет кредитов. В 2028 году Еврокомиссия сможет пересмотреть правила, чтобы скорректировать планы в случае необходимости (но для этого предварительное соглашение еще должны окончательно одобрить в Европарламенте и Совете ЕС).

В 2022 году число просителей убежища в Евросоюзе выросло на 64%

Что случилось? В 2022 году более 881 тысячи иностранцев впервые обратились за международной защитой в странах ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Было подано на 64% больше прошений, чем в 2021 году, однако показатели все еще далеки от середины 2010-х годов, когда убежище в Евросоюзе запрашивали более 1 млн человек в год. Eurostat подчеркивает, что в этой статистике не учитываются беженцы, покинувшие Украину из-за начавшегося 24 февраля прошлого года полномасштабного вторжения российской армии. Им предоставляют особый статус временной защиты, всего в 2022 году его получили более 4,3 млн украинцев. К концу года в Евросоюзе проживало 3,8 млн обладателей такого статуса, остальные полмиллиона либо уехали из ЕС, либо приобрели другое основание для проживания.

Что это значит? Почти половину (46%) лиц, в 2022 году впервые обратившихся за получением убежища в ЕС, составляют граждане стран Азии. На африканские страны пришлось 22% заявлений, на не входящие в ЕС страны Европы — 17%, на страны Северной и Южной Америки — 14%. Государством, граждане которого чаще остальных запрашивают убежище в Евросоюзе, с 2013 года остается Сирия. В прошлом году сирийцы подали почти 132 тысячи таких заявлений, это 15% от общего числа. Также об убежище часто просят граждане Афганистана (13%), Венесуэлы (6%), Турции (6%) и Колумбии (5%).

Четверть всех заявлений была подана в Германии. Другие популярные среди просителей убежища страны — Франция, Испания, Австрия и Италия. Суммарно на эти пять государств приходится 75% всех людей, впервые запросивших убежище в Евросоюзе. В среднем в ЕС на один миллион жителей приходится 1973 человека, впервые обратившихся за получением убежища. Относительно всего населения страны больше всего заявлений было зарегистрировано на Кипре (почти 24 тысячи на миллион жителей), меньше всего — в Венгрии (5 прошений на миллион). В Латвии и Литве этот показатель также существенно ниже среднеевропейского, в Эстонии — немного выше.

Еврокомиссия и ФРГ договорились об исключениях для машин с ДВС после 2035 года

Что случилось? В ночь с пятницы на субботу исполнительный вице-президент Еврокомиссии по "Европейскому зеленому соглашению" Франс Тиммерманс написал в Twitter, что ЕК удалось достичь соглашения с властями ФРГ, выступившими против полного отказа от машин с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе после 2035 года. Этот закон еще в прошлом году одобрил Европарламент, однако Еврокомиссия и страны ЕС должны были утвердить финальные формулировки. В начале марта стало известно, что Германия и некоторые другие страны выступили за менее радикальный подход — как писало на прошлой издание Politico, из-за опасений по поводу банкротства компаний, занимающихся двигателями внутреннего сгорания. Берлин выступал за то, чтобы европейские власти разрешили и после 2035 года продавать автомобили с ДВС, если они будут работать на экологически чистом электронном топливе (e-fuel). Противниками этой меры была группа стран во главе с Францией и Испанией.

Что это значит? "Мы достигли соглашения с Германией о будущем использовании электронного топлива в автомобилях. Теперь мы будем работать над тем, чтобы как можно скорее принять стандарты выбросов углекислого газа для автомобилей", — заявил Тиммерманс. Как сообщает Politico, Еврокомиссия обещает сделать необходимые для реализации соглашения юридические шаги как можно быстрее, однако пока что не вполне ясно, как именно это будет оформлено. "Мы обеспечили возможности для Европы, оставив открытыми важные варианты для климатически нейтральной и доступной мобильности", — приветствовал итоги переговоров министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг. Ожидается, что подписать формальное соглашение представители стран ЕС могут уже в ближайший вторник.

Еврокомиссия предлагает упростить возможности по ремонту электроники

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала законопроект о мерах по упрощению и удешевлению ремонта электроники, которой пользуются жители ЕС. В последние годы потребители часто отдавали предпочтение покупке нового гаджета или бытового прибора, а не его ремонту — из-за этого ежегодно в Евросоюзе образуется 35 млн тонн отходов, а потребители тратят лишние 11,1 млрд евро, отказываясь от по большей части работоспособных устройств. По мнению Еврокомиссии, такое решение многих европейцев связано с тем, что ремонт их техники слишком дорог, а предоставляющие такие услуги сервисы — труднодоступны. "Мы хотим помочь потребителям отремонтировать свою продукцию, если они того пожелают. Мы даем им инструменты, чтобы сделать более информированный выбор. Мы хотим стимулировать производителей, чтобы они делали ремонт возможным, а не участвовали в бесконечной гонке по продаже новых продуктов, которые нам, потребителям, не нужны. Это не является устойчивым и не оставляет потребителям выбора. Наше предложение поможет людям формировать свои модели потребления так, как они хотят, а не так, как их вынуждают — мы повысим долю отремонтированных и повторно используемых товаров и тем самым обеспечим значительную экономию", — прокомментировала инициативу еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Йоурова.

Что это значит? Предлагаемые Еврокомиссией меры касаются как гарантийного ремонта, так и услуг по окончании срока гарантии. В первом из этих случаев компании-продавцы и их сервисы-партнеры в случае обнаружения технической неисправности у приобретенного устройства будут обязаны не заменить, а отремонтировать его (за исключением случаев, когда ремонт дороже замены). Если гарантийный срок на телефон или пылесос уже вышел, у потребителя будет возможность обратиться за помощью с ремонтом непосредственно к производителю, а тот, в свою очередь, будет обязан удовлетворить требование клиента, если ремонт устройства технически возможен. Также Еврокомиссия планирует запустить онлайн-платформы для поиска сервисных центров и ввести стандарты по оказанию ремонтных услуг — за счет выросшей конкуренции среди мастеров европейские власти планируют снизить цены и сделать ремонт более привлекательным, нежели покупку нового гаджета или бытового прибора. Предложение Еврокомиссии будет передано в Европарламента и Совет ЕС для дальнейшего рассмотрения.