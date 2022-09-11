Португалия отказывает россиянам в "золотых визах"

Португалия с начала российского вторжения в Украину отклонила все 10 заявок от граждан РФ на получение "золотых виз", сообщает издание Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и пограничников Португалии (SEF).

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После начала войны официальный Лиссабон приостановил рассмотрение заявок на получение "золотых виз" от граждан России в свете санкций Евросоюза в отношении РФ. С момента приостановки португальские власти получили 10 заявок, отклонив все из них.

Программа, которая действует с 2012 года, позволяет оформить вид на жительство (ВНЖ) в Португалии в обмен на инвестиции в размере от 250 тыс. евро. С начала действия программы гражданам России было выдано более 430 "золотых виз", уточняет Publico.

В последний раз "золотые визы" гражданам РФ Португалия выдавала в январе 2022 года, следует из данных SEF. Тогда были одобрены семь заявок. В декабре 2021 года было выдано 10 виз, в ноябре - пять, в октябре - восемь. Всего за 2021 год документ получили 65 россиян.