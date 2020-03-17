Правительство Польши в полном составе помещено в карантин

Решение работать в режиме карантина принято, после того как у министра окружающей среды Польши подтвердили инфицирование коронавирусом.

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Все члены кабмина Польши работают в режиме карантина в связи с тем, что у министра окружающей среды Польши Михала Вося было диагностировано заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом нового типа. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава канцелярии премьера Матеуша Моравецкого — Михал Дворчик.

Как уточнил представитель польского правительства Петр Мюллер, после этого были приняты необходимые меры в соответствии с процедурами, "определенными главным санитарным инспектором".

Сдали тест на коронавирус

В понедельник, 16 марта, у министров состоялось последнее — до перехода в режим изоляции — совместное заседание. После него они "были подвергнуты стандартным обследованиям, которые проходят все, кто имел контакт с зараженным", уточнил Мюллер. Все члены кабинета сдали анализы на коронавирус. Результаты станут известны до конца дня 17 марта.

По данным на 17 марта всего в Польше SARS-CoV-2 инфицированы 205 человек, 5 из них умерли.