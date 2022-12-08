Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвать лицензию на вещание у российского телеканала "Дождь" является "национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности Службой государственной безопасности Латвии". Об этом на запрос DW сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 8 декабря.

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"Наш подход к российским независимым СМИ остается неизменным: мы приветствуем российские и белорусские независимые СМИ в ЕС. Они должны соблюдать национальные правила и процедуры, чтобы получить все необходимые лицензии для своей профессиональной деятельности и визы для въезда в ЕС", — говорится в заявлении. При этом представитель ЕК напомнил, что существуют национальные процедуры для обжалования подобных решений.

"Информация от независимых СМИ имеет первостепенное значение для борьбы с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, включая дезинформацию, в том числе на русском языке", — подчеркнул он.

Отзыв лицензии у "Дождя" в Латвии

Глава NEPLP Ивар Аболиньш 6 декабря заявил, что вещание "Дождя" в Латвии должно прекратиться 8 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". За несколько дней до этого "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в его эфире российская армия была названа "нашей", а также показана карта РФ, включающая аннексированный Крым. Согласно заявлению NEPLP, первое предупреждение "Дождю" было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латышском языке.

1 декабря ведущий Алексей Коростелев, предлагая зрителям "Дождя" сообщать каналу о нарушениях при мобилизации, сказал: "Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

Украинские активисты и власти Латвии раскритиковали канал за якобы помощь военным РФ. Руководство "Дождя" извинилось за инцидент и уволило Коростелева, отметив, что он оговорился. Телеканал заявил, что не помогает российской армии и выступает против войны.