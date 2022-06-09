Президиум Европарламента сделал заявление о статусе кандидата для Украины

Президиум Европарламента попросил глав государств и правительств стран ЕС принять решение по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Не для всех трех стран их призыв оказался одинаковым.

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Президиум Европарламента призвал глав государств и правительств стран ЕС "принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз" на своем саммите 23-24 июня. Об этом говорится в совместном заявлении председателей фракций, принятом президиумом Европарламента в четверг, 9 июня. В президиум входит спикер Роберта Метсола и председатели всех фракций.

"Европейский Союз должен продемонстрировать храбрость, решительность и видение в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашей европейской соседки Украины", — указывается в заявлении. В документе подчеркнули, что ЕС должен быть надежным партнером, демонстрирующим солидарность с теми, кто выступает за такие же идеалы, как и он.

"Граждане Украины стремятся жить в свободной, демократической и процветающей стране, являющейся гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти стремления разделяют народы Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан, чьими ожиданиями не следует продолжать пренебрегать", — считают в президиуме Европарламента.

Настойчивый призыв предоставить статус кандидата

"Поэтому мы настойчиво призываем ваc предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата на вступление в ЕС, согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе и как начало основанного на заслугах процесса. А также работать над предоставлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа", — говорится в заявлении.

Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. В ней он упомянул европейские стремления Молдовы и Грузии.