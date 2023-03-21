Reuters: Еврокомиссия готова разрешить автомобили с ДВС в будущем, если они будут работать на экологичном топливе

Еврокомиссия разработала план изменений в утвержденный ранее в Европарламенте законопроект, запрещающий продажу в ЕС автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Об этом пишет агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с копией документа. Брюссель готов сделать исключение для ДВС, работающих на углеродно-нейтральном топливе. Ранее этого решения добивалась группа европейских стран во главе с Германией.

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Судя по проекту, к которому получили доступ журналисты, Еврокомиссия предлагает создать в ЕС новую категорию транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые будут работать на экологически чистом топливе. Эти автомобили должны быть в обязательном порядке оснащены технологией, которая не позволит их заводить в случае заправки бензином или дизелем.

Закон о постепенном отказе от автомобилей с ДВС к 2035 году уже одобрили в Европарламенте и Совете ЕС, Еврокомиссия и представители государств-членов должны были утвердить финальные формулировки. В ходе обсуждения Германия и некоторые другие страны выступили за менее радикальный подход — как писало на прошлой неделе издание Politico, из-за опасений по поводу банкротства компаний, занимающихся двигателями внутреннего сгорания. Берлин выступал за то, чтобы европейские власти разрешили и после 2035 года продавать автомобили с ДВС, если они будут работать на экологически чистом электронном топливе (e-fuel).

В Еврокомиссии журналистам Reuters сообщили, что в настоящий момент переговоры между Евросоюзом и Германией продолжаются, а любое предложение по поводу транспортных средств на электронном топливе может быть принято только после окончательного утверждения законопроекта об отказе от двигателей на углеводородном топливе к 2035 году. Эту же позицию ранее озвучил и еврокомиссар по "Европейскому зеленому соглашению" Франс Тиммерманс.

Против уступок выступает и группа стран ЕС во главе с Францией. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр настаивает, что позиция Берлина "экономически непоследовательна, промышленно опасна, это не в наших национальных интересах, это не в интересах наших национальных производителей и, прежде всего, это не в интересах планеты". По его мнению, государства должны субсидировать создание новых технологий, а не защищать устаревшие.