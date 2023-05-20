Ринкевич перенял председательство в Комитете министров Совета Европы

На этой неделе на Четвертом саммите глав государств и правительств 46 государств Латвия в лице своего главы МИД и кандидата на пост президента Эдгара Ринкевича приняла от Исландии председательство в Комитете министров Совета Европы, которое ведется на ротационной основе.

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Предыдущая председатель Комитета министров, министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьерд Гильфадоуттир передала пост председателя Ринкевичсу, который объявил приоритеты шестимесячного председательства своей страны с мая по ноябрь.

В фокусе внимания председательства Латвии будут три основных приоритета:

укрепление демократии и верховенства права;

продвижение свободы выражения мнений, безопасности журналистов и цифровой повестки дня Совета Европы;

обеспечение дальнейшей реализации реформ Совета Европы, в том числе путем исполнения решений Четвертого саммита.

Саммит заявил о политической поддержке украинского прочтения "формулы мира", озвученные езе в 2022 году президентом Зеленским, и гарантии, что мир "будет с Украиной столько, сколько потребуется".

"Формула мира Зеленского" включает 10 пунктов: