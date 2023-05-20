Ринкевич перенял председательство в Комитете министров Совета Европы
Foto: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/latvia-takes-over-the-chairmanship-of-the-committee-of-ministers

На этой неделе на Четвертом саммите глав государств и правительств 46 государств Латвия в лице своего главы МИД и кандидата на пост президента Эдгара Ринкевича приняла от Исландии председательство в Комитете министров Совета Европы, которое ведется на ротационной основе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предыдущая председатель Комитета министров, министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьерд Гильфадоуттир передала пост председателя Ринкевичсу, который объявил приоритеты шестимесячного председательства своей страны с мая по ноябрь.

В фокусе внимания председательства Латвии будут три основных приоритета:

  • укрепление демократии и верховенства права;
  • продвижение свободы выражения мнений, безопасности журналистов и цифровой повестки дня Совета Европы;
  • обеспечение дальнейшей реализации реформ Совета Европы, в том числе путем исполнения решений Четвертого саммита.

Саммит заявил о политической поддержке украинского прочтения "формулы мира", озвученные езе в 2022 году президентом Зеленским, и гарантии, что мир "будет с Украиной столько, сколько потребуется".

"Формула мира Зеленского" включает 10 пунктов:

  1. Радиационная и ядерная безопасность;
  2. Продовольственная безопасность;
  3. Энергетическая безопасность;
  4. Освобождение всех пленных и депортированных;
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  7. Возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;
  8. Противодействие экоциду;
  9. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;
  10. Фиксация окончания войны.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox