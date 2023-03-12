СМИ: Латвия два года платит ЕС по 15 млн евро за недостаточную переработку пластика

На протяжении двух лет Латвия платит Евросоюзу примерно по 15 млн евро за недостаточную переработку пластиковых отходов, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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Начиная с 2021 года Латвия платит значительные суммы из государственного бюджета в Евросоюз за непереработанный пластик. Эта оплата должна исходить от производителей и торговцев, которые сами выбирают, какие материалы использовать в своей продукции и ее упаковке, но попытки навязать такое обязательство предпринимателям уже дважды зашли в тупик.

Начиная с 2021 года у Евросоюза появился новый источник пополнения бюджета. Страны ЕС должны платить сбор за каждый килограмм непереработанного пластика в отходах. В первый год для Латвии было рассчитано 20 млн евро. Выплата не должна была превышать определенного процента от общего объема народного хозяйства, поэтому для Латвии она была снижена до 14,8 млн евро. В 2022 году прогнозируемая сумма с учетом всех скидок составит 15,3 млн евро.

Рудите Весере, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), пояснила программе, что это не штраф, а оплата, связанная с непереработанной пластиковой упаковкой – за каждый килограмм не переработанной пластиковой упаковки, 80 центов должны быть оплачены в общий бюджет ЕС.

Страны знали о предстоящем платеже и смогли вовремя создать свои системы сбора денег с тех, кто импортирует или производит товары с неперерабатываемой упаковкой. В Латвии система не налажена, и платежи за непереработанный пластик покрываются из госбюджета.

По слова Весере, в настоящее время производитель не очень мотивирован что-либо менять в своем подходе и выборе в отношении упаковки, потому что в настоящее время платит не он, а все латвийские налогоплательщики.

В VARAM в 2021 году разработали поправки к Закону о налоге на природные ресурсы, но они так и не были реализованы. Поправки предусматривали, что упомянутые 80 центов за непереработанный килограмм должны платить сами производители – те, кто использует такую ​​упаковку, причем не только производители в Латвии, но и торговцы, которые ввозят товары в такой упаковке.

Систему не внедрили потому, что в Кабмине полагали, что в период пандемии не следует вводить новые налоги и не надо повышать существующие. Тогдашний ответственный министр Артурс Томс Плешс винит в этом премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Инара Шуре, глава Федерации предприятий пищевой промышленности Латвии, объяснила программе, что очередное нагрузка будет бременем для производителей, но, с другой стороны, производители социально и экологически ответственны и понимают, что необходимо перейти от непереработанного пластика к перерабатываемому. По ее словам, это нужно сделать с 2025 года, чтобы производители успели подготовиться, ведь переход на более экологичную упаковку требует инвестиций и времени.

Теперь против изменений выступает и Министерство финансов, которое хочет дождаться налоговых рекомендаций в течение следующих трех лет. Увидев, что поправки застряли уже в третий раз, управляющие отходами призвали депутатов Сейма принять меры и самим протолкнуть поправки в закон.

Янис Айзбалтс, председатель правления фирмы SIA "Latvijas zaļais punkts", подчеркнул, что платить указанную сумму из госбюджета неправильно, так как должен платить потенциальный производитель отходов.

Латвия создает свою политику сортировки и переработки отходов с помощью налога на природные ресурсы. Его платят как за загрязнение окружающей среды и первую регистрацию автомобиля, так и за использование воды на гидроэлектростанциях. Есть налог и за упаковку товаров, но собираемая сумма не достигает даже миллиона евро в год. В действительности рассчитанная сумма налога на природные ресурсы, которую должны платить производители, в разы выше – она приближается к 300 млн евро в год.

По большей части предприниматели в Латвии освобождаются от уплаты налогов, поскольку участвуют в системах ответственности производителей. Они обеспечивают сбор и переработку отсортированных отходов. Судя по обороту систем ответственности производителей, компании ежегодно вносят в них порядка 30 млн евро, тем самым освобождая себя от обязанности платить налог на природные ресурсы.

Элита Баклане-Ансберга, генеральный директор Государственной службы окружающей среды, заявила, что ставки налога на природные ресурсы являются финансовым инструментом, а не подсчетом того, какой именно ущерб нанесен природе. Надо поощрять компании брать на себя ответственность производителя, чтобы это было выгоднее, чем платить налоги.

Айзбалтс отметил, что компенсация в размере 20 млн евро — это первый шаг, который Латвия получила за два года. Но если государство не начнет что-то делать, то ему придется платить еще большие штрафы.

В 2035 году только 10% всех отходов будет разрешено размещать на свалках. Остальное придется перерабатывать или преобразовывать в энергию. Сортировка биологических отходов обещает самый большой прорыв. Их можно превратить в биогаз и компост и почти вдвое сократить бытовые отходы. ЕС поручил внедрить такую систему до конца 2023 года, но в Латвии этого, скорее всего, не удастся. Госконтроль предупреждает, что это грозит новыми ежегодными штрафами в размере 11 млн евро.