Солнечные батареи на каждой крыше, угрозы для ЛГБТИ-беженцев и ежемесячный отпуск для женщин. Евродайджест: пять самых важных событий недели

Неделя запомнилась Европе активным поиском средств для Украины, обсуждением плана ускоренного перехода на альтернативные источники энергии и революционной идей испанского правительства, решившего давать женщинам отпуск во время менструации. Delfi коротко рассказывает о самых важных событиях в жизни ЕС.

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В Брюсселе ищут деньги для Украины

Что случилось? Для восстановления страны после войны Украине нужно порядка 500-600 миллиардов евро, заявил в среду, 11 мая, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, Евросоюз "окажет большую и очень значимую поддержку". Более конкретные предложения по восстановлению инфраструктуры, а также план структурных реформ, которые понадобятся Украине как стране-кандидату в ЕС, будут представлены в конце месяца, пишет Politico. ЕС уже больше месяца работает над созданием целевого фонда солидарности для Украины. Существуют различные идеи, как финансировать его работу, в том числе через конфискацию замороженных российских активов, принуждение России к выплатам в рамках мирного урегулирования и деньгами международных доноров. По данным Центрального банка России, семь стран, участвующих в санкциях против России, завладели почти половиной всех российских валютных резервов, общий размер которых составлял 585 миллиардов долларов по состоянию на июнь 2021 года. С тех пор валютные резервы увеличились до 640 миллиардов долларов. Созданная Еврокомиссией целевая группа по замораживанию российских активов, по состоянию на середину апреля, дополнительно "заполучила" 29,5 млрд евро, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, принадлежащие олигархам и людям, связанным с Кремлем.

Почему это важно? Согласно заявлениям министра финансов Украины Сергея Марченко, только для поддержания ликвидности стране нужно около 5 миллиардов долларов в месяц. По различным оценкам, восстановление инфраструктуры страны, поврежденной войной, потребует еще несколько сотен миллиардов евро.

СМИ: Еврокомиссия форсирует переход на солнечную энергию

Что случилось? В связи с войной в Украине и ростом цен на традиционные энергоресурсы Еврокомиссия намерена увеличить целевой показатель ЕС по возобновляемым источникам энергии на 2030 год, пишет Euractiv со ссылкой на свои источники. Инициатива должна быть представлена на следующей неделе. Предполагается, что ЕК предложит ускорить процедуру выдачи разрешений для новых проектов и призовет сделать солнечную энергию на крыше обязательной для всех новых зданий.

Почему это важно? По мнению Еврокомиссии, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии сократит объем выбросов CO2, снизит зависимость Европы от импорта энергии, а также обеспечит доступные цены на энергоносители гражданам и предприятиям ЕС. В прошлом году Еврокомиссия уже предложила повысить целевой показатель ЕС по возобновляемым источникам энергии до 40% к 2030 году по сравнению с 32% сегодня. Предложение стало частью пакета климатического законодательства, направленного на сокращение выбросов парниковых газов минимум на 55% до конца десятилетия.

ЕС хочет защитить детей от угрозы сексуального насилия

Что случилось? Еврокомиссия разработала пакет законодательных инициатив для предотвращения сексуального насилия над детьми и борьбе с ним в Интернете. Новые правила обязуют онлайн-сервисы обнаруживать, сообщать и удалять материалы о сексуальном насилии над детьми на своих сайтах. Еврокомиссия также хочет потребовать от владельцев онлайн-магазинов и приложений гарантий, что дети не смогут загружать контент и услуги, которые могут подвергнуть их риску стать жертвой насилия. Контролировать процесс будут национальные службы и новый специальный евросоюзный центр.

Почему это важно? Только в 2021 году по всему миру было зарегистрировано 85 миллионов фотографий и видео, изображающих сексуальное насилие над детьми. Пандемия Covid-19 усугубила проблему — по данным фонда Internet Watch, в 2021 году число сообщений о подтвержденном сексуальном насилии увеличилось на 64% по сравнению с предыдущим годом. Действующая система, основанная на добровольной отчетности онлайн-сервисов, оказалась недостаточно адекватной для защиты детей, считают в Еврокомиссии. До 95% всех сообщений о сексуальном насилии над детьми, полученных в 2020 году, поступили от одной компании, несмотря на четкие доказательства того, что проблема существует не только на одной платформе.

Правозащитники встревожены правами ЛГБТИ-беженцев

Что случилось? Защита прав ЛГБТИ медленно улучшается по всей Европе, но в ряде стран сохраняются "большие пробелы", говорится в новом исследовании ILGA-Europe, опубликованном в четверг, 12 мая. Особая озабоченность правозащитников связана с перемещением по Европе беженцев из Украины, среди которых также есть представители секс-меньшинств , пишет Euractiv. Польша и Румыния входят в число стран, принимающих наибольшее количество беженцев, но именно эти страны считаются в Европе наименее дружественными для геев, лесбиянок и трансгендеров. До сих пор не сообщалось о случаях "серьезного нарушения прав" ЛГБТИ-беженцев, но комиссар по вопросам равенства Хелена Далли заявила, что исполнительная власть ЕС продолжает следить за ситуацией на местах. Еще один фактор риска: в Украине не признаются однополые браки, и парам беженцев будет трудно доказывать свои отношения в других странах.

Почему это важно? Рейтинг ILGA-Europe публикуется ежегодно на протяжении семи лет и отражает изменения в сфере защиты прав сексуальных меньшинств. Исследование показывает, что после многих лет стагнации несколько стран внесли искореняющие дискриминацию изменения в национальное законодательство. Например, Франция и Греция отменили запрет на донорство крови, а Латвия утвердила поправки в Уголовный закон, чтобы признать мотив "социальной вражды" (включая ненависть из-за сексуальной ориентации жертвы) в качестве отягчающего вину обстоятельства. Тем не менее, европейские правозащитники встревожены увеличением числа преступлений на почве ненависти к ЛГБТИ. Например, Великобритания опустилась в рейтинге из-за "волны ненависти" к транссексуалам и задержек в реформе юридического признания пола и запретов на конверсионную терапию.

Испания введет ежемесячный "отпуск" для женщин

Что случилось? Испания может стать первой западной страной, которая позволит женщинам ежемесячно брать несколько дней "менструального отпуска", пишет Euronews cо ссылкой на испанскую газету El Pais. Проект революционного законодательства будет обнародован на следующей неделе. Ожидается, что правительство Испании одобрит эту меру в рамках более широкого законопроекта о репродуктивном здоровье и расширении прав на аборт.

Почему это важно? Во всем мире "менструальный отпуск" в настоящее время предлагается только в небольшом количестве стран, включая Японию, Тайвань, Индонезию, Южную Корею и Замбию. По данным Испанского общества гинекологии и акушерства, около трети женщин во время менструации страдают от сильной боли, известной как дисменорея. Симптомы включают острую боль в животе, диарею, головные боли и тошноту.