Совет ЕС внес нарушение санкций в список общеевропейских преступлений

Сегодня Совет Евросоюза единогласно принял решение о расширении списка общеевропейских преступлений, указанных в Договоре о функционировании Союза — его дополнили нарушением ограничительных мер, введенных на уровне ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета.

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"Евросоюз решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Мы ввели беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику и лишение ее возможности продолжать свою агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение — важнейший инструмент, обеспечивающий прекращение любых попыток обойти эти меры", — заявил Павел Блажек министр юстиции Чехии (страна сейчас председательствует в ЕС).

Включение нарушения ограничительных мер в список общеевропейских преступлений — первая из двух мер, которые власти ЕС хотят принять для обеспечения единообразия в применении санкций на всей территории Евросоюза и для предотвращения попыток обойти введенные ограничения.

Как уточняется в пресс-релизе, в ближайшем будущем Еврокомиссия представит предложение по директиве, дающей определение обходу санкций как правонарушению и описывающей минимальное наказание за совершение такого преступления. Затем этот проект рассмотрят Совет ЕС и Европарламент.

Пока что страны ЕС по-разному определяют, что местные власти считают обходом санкций и какое наказание должно применяться к нарушителю. В этой ситуации у лиц и компаний, которые включены в черные списки, могут оставаться лазейки, позволяющие не следовать наложенным на них ограничительным мерам.

Согласно Договору о функционировании Евросоюза, Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений трансграничного характера и наказаний за их совершение. В настоящее время в соответствующую статью Договора включены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная и организованная преступность.