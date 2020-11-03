Столица Евросоюза Брюссель превращается в город-призрак

Второе место в мире по количеству проводимых в последние годы международных конференций занимал, после Сингапура, Брюссель. Это крупный транспортный узел и самое сердце Европы. Но этой осенью он превращается в город-призрак. Введённые бельгийскими властями карантинные меры привели к отмене массовых мероприятий на улицах и семинаров в закрытых помещениях, закрытию ресторанов и магазинов. Иностранцы перестают приезжать и останавливаться на ночлег. Об этом пишет Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Экономические последствия коронавирусного кризиса для отелей Брюсселя катастрофичны, - сказал Родольф Ван Вейенберг из Ассоциации гостиничного бизнеса. - В столице занято всего 10% номеров, многие гостиницы закрылись".

Всего гостиничных номеров в Брюсселе 15 тыс., они обеспечивали работой 12,5 тыс. человек. Чтобы спасти отели, региональное правительство Брюсселя обещала раздать каждому от 200 тыс. до 800 тыс. евро и помочь им другими мерами.

В центре Брюсселя расположился Европейский квартал с основными учреждениями Союза. Многие их сотрудники продолжают трудиться дистанционно, но уже в своих странах, и соответственно, они не пользуются арендованными квартирами и местным общепитом, не ходят в кино и клубы. Те, кто их обслуживал, разоряются.

"Эти люди переживают чрезвычайно тяжелые времена, - сказал сотрудник муниципалитета Йерун Роппе. - Трудно даже измерить влияние кризиса на Европейский квартал в долгосрочной перспективе. Вернутся ли в Брюссель все 50 тыс. человек, которые работают в международных организациях? Может быть, нет. Ясно, что нам придется адаптировать стратегию преодоления последствий кризиса со всеми заинтересованными сторонами – а это европейские институты, городские власти, культурные учреждения, коммерческие ассоциации".

Все эти организации пытаются переводить свою деятельность в режим онлайн. Их клиенты возвращаются к ним посредством их приложений и интернета. Сотрудник помогающей бизнесу PR-компании Cecoforma Стюарт Алфорд считает, что очные конференции ушли в прошлое.

"Не думаю, что события будут такими же, как раньше. Они перейдут на более гибридную модель, - сказал Стюарт Алфорд. - Мероприятия будут меньшего размаха с присутствием в комнате только ключевых лиц. С камер и микрофонов будут транслироваться и записываться изображение и звук, что будет способствовать прозрачности, поскольку позволит физическому событию выйти за пределы четырёх стен конференц-зала. Деньги которые Еврокомиссия тратит на такие события, будут давать больший результат, поскольку будет охвачена более широкая аудитория через этот цифровой и физический гибрид".

После терактов 2016 года Брюссель предпринять большие усилия, чтобы обеспечить безопасность своих обитателей и гостей. Теперь ему предстоит восстанавливать свою репутацию столицы Европы, в которой бурлит политическая и прочая жизнь.