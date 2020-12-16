Telegram и "ВКонтакте" попали в "пиратский список" Евросоюза

Еврокомиссия внесла социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в список ресурсов, которые участвуют в пиратстве, способствуют ему и могут получать от него выгоду. Список, который составляется на основе отчетов групп правообладателей, а также при содействии Европола, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и Ведомства интеллектуальной собственности ЕС , опубликован на официальном сайте Еврокомиссии. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Социальная сеть "ВКонтакте" внесена в список, потому что "правообладатели сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, а также о бездействии сети в ответ на жалобы по предотвращению нарушений", говорится в докладе Еврокомиссии. Пользователи соцсети могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телепередачам, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам. Это происходит в группах, где пользователи могут делиться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права, говорится далее.

По данным "ВКонтакте", администрация соцсети рассмотрела более 1,36 миллиона жалоб. В большинстве случаев был удален нелегальный контент в течение 24 часов. В сети "ВКонтакте" сообщили также о внедрении технологии идентификации контента, чтобы предотвращать наличие неавторизованных файлов в сервисе.

ЕС: Пользователи Telegram обмениваются нелегальным контентом

О Telegram в докладе говорится, что пользователи мессенджера обмениваются нелегальным контентом, в том числе музыкой, фильмами, телепрограммами и книгами, а также делятся ссылками на другие сайты, размещающие пиратский контент. Telegram включен в список наблюдения, поскольку "правообладатели сообщают о недостаточных ответных действиях администрации при сообщении о нарушениях". Telegram сообщал Еврокомиссии, что борется с вредоносным контентом и удаляет его в течение 24 часов.

В списке содержатся также русскоязычные стриминговые сервисы Seasonvar.ru и Rezka.org, сайт Rlsbb.ru, на котором размещены линки на нелицензированную музыку, фильмы, книги, компьютерные игры; русскоязычный BitTorrent-трекер RuTracker.org, а также онлайн-библиотека Bookfi.net, которая предположительно работает из России или Украины.

По данным Управления интеллектуальной собственности Европейского Союза и ОЭСР, торговля контрафактной и пиратской продукцией ежегодно составляет около 460 миллиардов евро во всем мире. В Евросоюзе контрафактная и пиратская продукция составляет около 6,8% всего импорта или 121 миллиард евро в год, отмечается в докладе.