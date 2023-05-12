Траты на безопасность: Литва ближе к Северной Европе, Латвия — к Болгарии

Разные страны ЕС тратят на безопасность и порядок разные суммы в соотношении с внутренним валовым продуктом (ВВП). Согласно методологии подсчета Eurostat, чем благополучнее страна, тем меньше она тратит на вопросы безопасности. Латвия в этом отношении ближе к Болгарии, зато соседняя Литва — на страны Северной Европы, пишет Diena.

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Как отмечает издание, на фоне благополучных стран Латвия тратит на безопасность очень много. Так, за последнее десятилетие бюджет безопасности и общественного порядка в Латвии вырос на 0,4 процентных пункта. Расходы на безопасность составляли 1,8% ВВП в 2012 году и 2,2% ВВП в 2021 году.

Для сравнения: в Литве эти расходы составляли те же 1,8% ВВП в 2012 году, но всего 1,3% от ВВП в 2021 году, как и в Швеции.

В Болгарии общественный порядок и безопасность обходятся в 2,7% ВВП, хотя по криминогенной обстановке страна мало чем отличается от соседней Румынии, которая в 2021 году потратила на безопасность 1,8% ВВП, как и Эстония.

В качестве примера благополучной и безопасной европейской страны агентство приводит Данию: скандинавское государство стабильно тратит 1% ВВП на безопасность и общественный порядок на протяжении всего десятилетия. Данные ОЭСР показывают, что уровень преступности в Дании значительно ниже, чем в соседних Нидерландах, где для решения тех же проблем необходимо выделять гораздо больше ресурсов.

Второй вывод - некоторые страны Восточной Европы меняются, а некоторые нет.