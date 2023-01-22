Трибунал для Путина и поддержка регионов, откуда уезжает молодежь. Евродайджест: главные события недели

Евродепутаты приняли резолюцию с призывом создать специальный трибунал для наказания руководства РФ за вторжение в Украину, спикер Европарламента представила план реформ после коррупционного скандала, Еврокомиссия поддержит регионы (в том числе Латвию), откуда уезжает молодежь и высококвалифицированные профессионалы, а для разработчиков видеоигр создадут новые правила, призванные уберечь детей от вредного контента и траты лишних денег. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина



Что случилось? В четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали руководство ЕС создать спецтрибунал для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины высших должностных лиц России и Беларуси. Эту инициативу поддержали 472 парламентария, против высказались 19 человек, еще 33 депутата воздержались. Подобный трибунал, сказано в резолюции, должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, и подготовительную работу к его учреждению нужно начать незамедлительно. "Российские лидеры в настоящее время не могут быть привлечены к ответственности за преступление агрессии ни в какой юрисдикции", — пояснил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Поэтому "создание такого трибунала заполнило бы большой пробел в структуре международного уголовного правосудия", сказано в резолюции Европарламента. "Как ни парадоксально, такой трибунал нужен самой России. Он важен, чтобы остановить в ее обществе империалистический нарратив и чтобы будущие поколения этой страны положили конец российскому империалистическому милитаризму", — заявил депутат Робертс Зиле.

Что это значит? В своей резолюции Европарламент настаивает, что для реализации инициативы необходимо найти юридически обоснованный путь, при этом будущий трибунал должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины. Проблема, которую будут должны решить юристы, заключается в том, что на руководство страны (именно оно несет ответственность за преступление агрессии) распространяется международный иммунитет, который необходимо будет снять.

Расследовать военные преступления и собирать доказательства будет специальная международная прокуратура — ее появление служит обязательным условием для работы трибунала. Учреждение такой прокуратуры, по словам Рейндерса, уже обсуждается с властями Украины, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС). Создание специального трибунала по преступлению агрессии не повлияет на юрисдикцию МУС, а лишь дополнит ее, убеждены в ЕС. Со своей стороны, прокурор МУС сосредоточится на расследовании предполагаемых преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

Также Европарламент призвал Евросоюз и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве репараций за нарушения Россией международного права в Украине. Российское преступление агрессии против Украины "в интересах мировой безопасности и основанного на правилах международного порядка не может оставаться без ответа со стороны международного сообщества", подчеркивается в резолюции.

Председатель Европарламента представила план реформ после "Катаргейта"

Что случилось? Во понедельник спикер Роберта Метсола представила проект реформ после коррупционного скандала вокруг своей бывшей заместительницы Евы Кайли, получившего название "Катаргейт". "Европейский парламент гордится своей открытостью, доступностью и своей защитой законодательства в глазах общественности. Мы не в какой-то воображаемой башне из слоновой кости. Принцип "открытость создает доверие" — среди тех, которыми мы дорожим и которые мы защищаем. И любое злоупотребление или искаженное использование инструментов, которые мы создали для этой цели, должно пресекаться решительно, систематически и с устранением любых потенциальных недостатков. События последнего месяца привели к необходимости восстановить доверие граждан Европы, которых мы представляем. Мы должны признать это. А граждане справедливо требуют подотчетности и честности. Мы ответим", — заявила председатель Европарламента.

Что это значит? В числе озвученных Метсолой предложений — более строгие правила для бывших депутатов, которые ведут в законодательном органе ЕС лоббистскую работу. Кроме того, информация о любых встречах парламентариев с третьими лицами, если после подобных контактов принимаются какие-либо резолюции или готовятся отчеты, должна быть опубликована и доступна общественности. Планируется также создать публичный реестр подарков, получаемых евродепутатами, и поездок, которые они оплачивают не самостоятельно.

Еврокомиссия поддержит регионы, из которых уезжает молодежь. В их числе и Латвия

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия представила программу, с помощью которой власти ЕС помогут регионам, страдающим от ускоренного сокращения населения трудоспособного возраста, в обучении, удержании и привлечении людей, навыков и компетенций, необходимых для преодоления последствий демографического перехода. По последним данным, в 16 государствах Евросоюза есть 82 таких региона — оттуда уезжают многие жители в возрасте от 15 до 39 лет, снижается число профессионалов с высшим образованием и доля трудоспособного населения, что влияет как на экономику, так и на социальную сферу. "Свобода передвижения — одно из самых ценных достижений ЕС. В дополнение к этому мы должны обеспечить, чтобы регионы, в которых наблюдается сокращение населения и, следовательно, попадание в "ловушку развития талантов", имели возможность привлечь инвестиции и воспользоваться их плодами", — прокомментировала инициативу заместитель главы Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца.

Что это значит? В течение 2023 года Еврокомиссия запустит несколько пилотных проектов для регионов, отобранных на конкурсной основе. Для них будут разработаны стратегии по удержанию и привлечению талантов, их адаптации и вовлечению в местную жизнь. Благодаря специальным программам в страдающих от нехватки молодежи регионах будет простимулировано создание новых рабочих мест, также Еврокомиссия обещает помочь таким регионам диверсифицировать экономику, улучшить доступность услуг, повысить эффективность управления и обеспечить лучшее взаимодействие между региональными и местными органами власти. На общеевропейском уровне Брюссель поддержит проведение необходимых аналитических исследований и создаст платформы для обмена опытом.

Видеоигры: защита детей и поддержка отрасли

Что случилось? В среду Европарламент принял отчет, посвященный рынку компьютерных и мобильных игр, связанным с ними рискам и их потенциалу для европейского бизнеса и общества. Документ поддержали 577 депутатов, "против" проголосовали 56 парламентариев, еще 15 воздержались. "Наш отчет подчеркивает положительные стороны этой новаторской отрасли, а также социальные риски, которые мы должны учитывать, такие как влияние игр на психическое здоровье. Это то, что может особенно повлиять на юных геймеров. Нам необходимо гармонизировать правила ЕС, обеспечив усиленную защиту прав потребителей и уделив особое внимание несовершеннолетним", — заявила докладчица Адриана Мальдонадо Лопес, представляя отчет на пленарном заседании.

Что это значит? Евродепутаты призвали разработать согласованные правила, которые дадут родителям возможность контролировать, во что играют их дети, а также сколько времени и денег они тратят на видеоигры. Несовершеннолетних, считают парламентарии, необходимо оградить от манипулятивных подсказок, встроенных в сами игры, которые призывают совершать внутриигровые покупки. В свою очередь, разработчики при создании новых продуктов обязаны учитывать возраст своей аудитории и быть особенно бережными в случае, если игры создаются непосредственно для детей. Независимо от возраста геймера, его данные должны быть надежно защищены, и он должен иметь возможность отменить подписку на игру так же легко, как оформить. Одновременно Европарламент, признавая потенциал и общественную значимость видеоигр, призвал Еврокомиссию учредить специальную награду для лучших разработчиков, а также разработать меры поддержки, которые помогут геймдизайнерам максимально раскрыть свой потенциал.