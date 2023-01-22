Тридцать лет без внутренних границ: как на практике (не) работает единый рынок ЕС

Привычные всем европейцам свободы перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в 2023 году приобретают новое значение. Вызовы пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину продемонстрировали важность единого рынка для устойчивости всего Евросоюза. Как устроен единый рынок и какую политическую роль он может сыграть в будущем, об этом Delfi рассказывает в этой статье.

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Единый рынок: единственный и уникальный



Единый рынок ЕС (иногда его называют "внутренним") — наследник общего рынка первых военных десятилетий. В 2023 году он отмечает свое официальное тридцатилетие. Благодаря единому рынку, европейцы могут жить и работать в любой стране Евросоза. Единый рынок помог повысить конкуренцию в сфере торговли и устранить многие технические, правовые и бюрократические барьеры. В результате европейские компании смогли расширить свою деятельность, а потребители получили более широкий выбор товаров и услуг и более низкие цены. Один из хрестоматийных примеров — отмена цены за роуминг в ЕС и повышение общей доступности услуг мобильной коммуникации.

Единый рынок (ЕС-27) состоит из почти 450 миллионов потребителей ЕС. По паритету покупательной способности он равен 15% мирового ВВП (США — 16%, Китай — 19%). Правда, после выхода Великобритании из ЕС размер Единого рынка сократился на 1/7. Торговля ЕС (внутренняя и внешняя) составляет 31% мировой торговли. В целом, государства-члены ЕС больше торгуют внутри ЕС (18% мировой торговли), чем с остальным миром (13% мировой торговли).

В Брюсселе любят подчеркивать, что единый рынок приносит выгоды гражданам и предприятиям ЕС. По подсчетам экономистов, благодаря единому рынку ВВП Евросоюза ежегодно растет дополнительно на 1,7% (по сравнению со сценарием его отсутствия); в ЕС созданы добавочные 3,6 млн. рабочих мест, а потребление каждого домохозяйства увеличилось, в среднем, на 600 евро.

Участвует все, но с разным результатом



Помимо 27 государств-членов ЕС, единый рынок охватывает также Исландию, Лихтенштейн и Норвегию (через Соглашение о Европейской экономической зоне). Швейцария имеет частичный доступ к единому рынку. Великобритания, покинувшая состав ЕС в 2020 году, имеет с Брюсселем специальное торговое соглашение (территория Северной Ирландии сохраняет двойственный статус, оставаясь как на едином рынке ЕС, так и на внутреннем рынке Британии).

Хотя все страны Евросоюза формально имеют равный доступ к единому рынку, выгоды от участия в проекте они получают разные. Это зависит от ряда факторов: структура и открытость национальной экономики, налоговая система, эффективность производства, географическое положение и т.д. Нидерландское бюро анализа экономической политики подсчитало, что международная торговля внутри ЕС приносит больше всего дохода Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии, Нидерландам, Ирландии и Бельгии. Среди стран Балтии возможности открытого рынка лучше всего использует Эстония — торговля внутри ЕС увеличивает ВВП этой страны на 4,1%. Для Литвы прирост составляет 2,7%, для Латвии — только 2,2%.

История евроинтеграции



Хотя официальной датой рождения Единого рынка считается 1993 год, его построение началось уже в середине 20 века. После Второй мировой войны Франция и Германия в целях восстановления экономики создали Европейской объединение угля и стали. В 1951 году к ним присоединились Бельгия, Нидерланды, Италия, Люксембург, а уже в 1957 году министры всех упомянутых стран учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Организация рассматривалась, в первую очередь, как таможенный союз шести государств, призванный обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. Великобритания сознательно не участвовала в процессе. Но в 60-м году Лондон и ряд других стран, не вошедших в ЕЭС, сформировали альтернативную организацию — Европейскую ассоциацию свободной торговли. Впрочем, довольно скоро, британцам стало понятно, что работать лучше в более крупном объединении, и они подали заявку на вступление в ЕЭС. Ирландия и Дания, имеющие традиционные тесные связи с Британией, последовали этому примеру.

В 1986 году парламенты всех стран-участниц ЕЭС подписали Единый европейский акт: он бы признан устранить не только все таможенные барьеры внутри сообщества, но и физические, технические, правовые и административные препятствия для свободного движения товаров, услуг, капиталов и работников. В нем же была заявлена цель создать к 1993 году единый рынок стран-членов ЕС. По состоянию на 1 января 1993 года в состав ЕС (и единого рынка) входили 12 стран-участниц.

Слабые места



Проблемы функционирования единого рынка во много объясняются историей его создания. В 1993 году, когда единый рынок был создан, все еще существовало много барьеров между странами-участницами. В результате возникали различные сбои и задержки, связанные с сопротивлением отдельных правительств или политических групп. Например, если банковские услуги на общем пространстве стали доступны уже с 1993 года, то процесс либерализации услуг транспортной отрасли проходил сложнее из-за различий в инфраструктуре и стандартах работы персонала.

В целях повышения конкуренции была сделана попытка стандартизировать ставки НДС, но другие налоги и пошлины в странах ЕС по-прежнему отличаются, что позволяет странам демпинговать для привлечении инвестиций или, наоборот, при необходимости де-факто проводить политику протекционизма.

Евросоюз сейчас плотно занялся сферой электронной коммерции. По оценкам Еврокомиссии, создание единого цифрового рынка сможет увеличить ВВП ЕС более чем на 400 миллиардов евро в год. Кроме того, различия в процентных ставках для частного сектора и высокий уровень безработицы в некоторых странах указывают на то, что до сих пор нет единого развитого рынка капитала и труда.

Пять лет назад европейские СМИ выяснили, что одни и те же европейские продуктовые гиганты поставляют в страны Западной и Восточной Европы товары разного качества.

Свобода перемещения — один из столпов Евросоюза. Однако на практике право жить и работать в любой стране имеет удивительно низкое применение. По данным Eurostat, возможностью жить и работать в другой стране ЕС пользуются только 13,7 млн. европейцев или 3% от всего населения Евросоюза.

Один из барьеров — это сложности с признанием профессиональной квалификации и трудового стажа. Государства-члены ЕС также могут регулировать доступ к своим системам социального обеспечения. В нескольких случаях в 2016 году Европейский суд постановил, что мигрантам из ЕС может быть отказано в социальных пособиях в течение первых трех месяцев их пребывания.

Существующая между странами сильная разница в зарплатах делает одни страны "донорами" человеческих ресурсов, а других — потребителями дешевой рабочей силы. По данным ОЭСР, в Польше, Литве и Латвии врачи получают ежегодно не больше 25 тысяч евро, тогда как в Дании, Голландии, Ирландии доходы медиков превышают 150 тысяч в год, а в Люксембурге — 250 тысяч евро!

Дополнительные сложности создает и то, что не все страны Евросоюза перешли на евро. И это ставит в неравное положение компании из разных регионов. В свою очередь, жесткая монетарная политика Европейского Центробанка ограничивает государствам- поле для маневров, когда речь заходит о торговле с третьими-странами.

Вызовы на будущее



За последние тридцать лет функции единого рынка заметно изменились. Из чисто экономического инструмента, позволяющего снижать торговые издержки и расходы на рабочую силу, единый рынок превратился в значимый политический ресурс. Во время эпидемии коронавируса Евросоюз, благодаря наработкам единого рынка, осуществил первую совместную закупку вакцин. Сейчас Брюссель обдумывает возможность, как сократить зависимость от российского энергоресурсов за счет совместных закупок газа.

По мнению Еврокомиссии, в долгосрочной перспективе именно единый рынок должен обеспечить платформу для устранения стратегических зависимостей и расширения возможностей для "зеленой" и цифровой трансформации промышленных экосистем ЕС. Единый рынок также играет большую роль в усилении оборонного потенциала Европы и дальнейшей конкуренции с Китаем и США.

Несмотря на все недостатки единого рынка, представить, что какая-то страна решит его добровольно покинуть, достаточно сложно. Опыт Великобритании, вынужденной уйти с рынка одновременно с выходом из Евросоюза, наглядно показал все риски этой операции. По подсчетам аналитиков Британского управления бюджетной ответственности, в долгосрочной перспективе экспорт и импорт Великобритании будут примерно на 15% ниже, чем если бы королевство оставалось в составе ЕС. Затраты, в основном, связаны с преодолением технических барьеров, ужесточением санитарных и фитосанитарных мер в отношении товаров и ростом торговых издержек.