Угроза мирового голода и единая зарядка для гаджетов. Евродайджест: пять событий недели

Евросоюз срочно ищет средства на помощь Украине. По различным подсчетам, только для восстановления разрушенной войной инфраструктуры потребуется несколько сотен миллиардов евро, плюс регулярные миллиардные дотации. Одновременно с этим Брюссель продолжает искать замену российским энергоресурсам и пытается не допустить продовольственного кризиса. Delfi коротко рассказывает о самых важных событиях уходящей недели.

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Европа на грани продовольственного кризиса



Что случилось? Германия предлагает создать международный альянс продовольственной безопасности, пишет Euractiv. Как заявила министр развития Германии Свенья Шульце, цель инициативы — добиться более тесной координации деятельности G7 и других доноров и международных организаций в борьбе с продовольственным кризисом.

"Мы знаем, что в настоящее время Китай имеет половину мировых запасов пшеницы. Теперь крайне важно поддерживать трансграничную торговлю и избегать замораживания экспорта", — отметила Шульце. В Европе действительно наблюдаются попытки ограничения экспорта продуктов питания, например, Венгрия и Сербия временно сократили продажу зерна.

Почему это важно? Цены на продовольствие достигли рекордных высот с начала войны в Украине, которая в месте с Россией являлась одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. Заявление, опубликованное совместно главами Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной продовольственной программы (МПП) и Всемирной торговой организации (ВТО), подчеркивает необходимость срочных действий по обеспечению продовольственной безопасности и смягчения последствий резкого роста цен на продовольствие.

В документе отмечается, что сочетание войны в Украине и пандемии COVID-19 привело к резкому росту цен на основные продукты питания. Кроме того, хрупкость продовольственной системы еще больше усугубляет изменение климата. По оценкам Всемирного банка, за каждый процентный пункт роста цен на продовольствие в группу, подверженной риску нищеты, попадает порядка 10 миллионов человек во всем мире. Украина и Россия вместе составляют треть мирового экспорта пшеницы.

Брюссель делает ставку на биометан



Что случилось? Война в Украине придала новый импульс программе производства "возобновляемого газа", сообщает EURACTIV.fr. Европейская комиссия предлагает увеличить в десять раз производство биометана — с 3 млрд. кубометров в 2020 году до 35 млрд. — к 2030 году. Лоббированием инициативы сейчас активно занимается Франция, которая председательствует в Совете ЕС.

Почему это важно? Еще в декабре прошлого года Еврокомиссия представила новую директиву об общих правилах внутреннего рынка возобновляемого и природного газа. Документ предлагает содействовать внедрению возобновляемых газов путем отмены тарифов на трансграничные соединения, гарантировать доступ этих газов на оптовый рынок и создать систему сертификации низкоуглеродных газов. Биометан является возобновляемой альтернативой ископаемому топливу. По составу и энергетической мощности он очень похож на природный газ. Основная проблема для развития отрасли заключается в отсутствии методологии для определения различий между типами зеленых и низкоуглеродистых газов, что, по словам критиков, мешает притоку инвестиций.

ЕС собирает деньги на помощь Украине



Что случилось? Европейский союз создаст целевой фонд солидарности для оказания помощи Украины, пишет Politico. Согласно заявлениям министра финансов Украины Сергея Марченко, для поддержания ликвидности стране нужно около 5 миллиардов долларов в месяц. По различным оценкам, восстановление инфраструктуры страны, поврежденной войной, потребует еще несколько сотен миллиардов евро. Брюссель пока не разглашает официально данные о фонде, поскольку боевые действия еще продолжаются, но вместе с Всемирным Банком начата детальная оценка финансовых потребностей Украины. Предполагается, что в создании фонда также будут участвовать Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Почему это важно? Сейчас оказание международной финансовой поддержки Украине происходит достаточно хаотично. Отдельные суммы выделяет Евросоюз, дополнительную помощь предоставляют страны-участницы ЕС и другие государства мира. Согласно исследованию, проведенному Кильским институтом мировой экономики, в абсолютных цифрах самую большую помощь Украине оказывает США — по состоянию на конец марта сумма перечислений была эквивалента 7,6 млрд евро. Для сравнения: все страны ЕС в совокупности перевели Украине за тот же период 2,9 млрд. евро, плюс 1,4 млрд. евро были получены от учреждений ЕС и 2 млрд. евро — от Европейского инвестиционного банка.

Примечательно, что внутри Евросоюза объемы помощи очень разнятся. Например, Польша в течение первого месяца предоставила Украине больше средств, чем Франция и Германия. Но самая интересная тенденция наблюдается, если сравнить объем помощи с масштабами национальной экономики страны-донора. В этом контексте среди всех стран ЕС самую существенную поддержку оказала Эстония — она перевела Украине 0,8% от своего национального ВВП. Большинство других стран ЕС, кроме Польши, выделили менее 0,1% своего национального ВВП. Объем латвийских субсидий Украине составил 0,008% от национального ВВП.

В ЕС введут единую зарядку для гаджетов



Что случилось? Евросоюз готовится внедрить общий стандарт зарядки для небольших электронных устройств USB Type-C. Первоначальная инициатива была разработана Еврокомиссией, но депутаты Европарламента предлагают ее дополнить.

Во-первых, включить в список больше устройств. Предложение ЕК охватывает мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные игровые консоли и портативные колонки. Депутаты Европарламента хотят добавить электронные книги, маломощные ноутбуки, клавиатуры, мыши, наушники, смарт-часы и электронные игрушки.

Во-вторых, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, депутаты Европарламента предлагают Комиссии согласовать решения для беспроводной зарядки и включить в законодательство наиболее подходящие технологии или соответствующие стандарты. В-третьих, евродепутаты хотят расширить права потребителей. Согласно предложению ЕК, новые устройства больше не должны продаваться с зарядным устройством, чтобы потребители имели возможность купить новое устройство с зарядным устройством или без него. Идея ЕП — назначить по умолчанию опцию без зарядного устройства.

Депутаты Европарламента также хотят видеть четкую информацию и маркировку на новых устройствах о вариантах зарядки. Европарламент требует ускорить внедрение изменений, дав странам ЕС только один год на применение нового закона вместо двух лет, как предложила изначально Комиссия. После того, как парламент окончательно выработает свою позицию, должны начаться переговоры со странами ЕС по окончательному тексту закона.

Почему это важно? Согласно исследованиям Еврокомиссии, за последние два года 84% европейцев испытывали проблемы с зарядными устройствами своих портативных устройств. Наличие различных зарядок для гаджетов доставляет неудобство потребителям и производит тонны ненужных электронных отходов. Новые правила позволят потребителям не тратиться на новую зарядку и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство. Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы, чтобы иметь порт USB Type-C, таким как трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

Сербия сворачивает с европейского курса



Что случилось? В Сербии, которая имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз, резко усилились антиевропейские настроения. Как пишет Euronews, впервые за последние два десятилетия число граждан Сербии, которые готовы на референдуме проголосовать против вступления в ЕС, превысило количество тех, кто готовы его поддержать. По данным агентства Ipsos, 44% сербов выступают против членства страны в ЕС, и только 35% — за.

Почему это важно? Результаты исследования были опубликованы в то время, когда Европарламент заявил, что сожалеет о том, что Сербия не соблюдает санкции ЕС в отношении Москвы после российского вторжения в Украину, а также после серии докладов о том, что сербские власти делают недостаточно для продвижения европейских ценностей. По мнению социологов, снижение поддержки членства Сербии в ЕС усугубит дилемму внешней политики Белграда и повлияет на ориентацию будущего сербского правительства. Сербия получила статус официального кандидата в ЕС в марте 2012 года.