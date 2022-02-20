Урсула фон дер Ляйен: "Если Кремль нанесет удар, мы заставим Москву понести большие убытки"

Выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года.

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Перевод Delfi, оригинал.

Сама причина, по которой был создан Европейский Союз, состоит в том, чтобы положить конец всем войнам в Европе. Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с самым большим наращиванием войск на европейском континенте с мрачных времен Холодной войны, поскольку события этих дней могут перекроить всю международную систему. Украина только что отметила 30-летие независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но теперь они ежедневно сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством. Некоторые из них потеряли родственников или одноклассников в войне на Донбассе. Они снова столкнулись с перспективой призыва на военную службу, чтобы участвовать в войне, которую они не хотят, но которую Москва может им навязать. Вот что на практике означает политика Кремля: внушать страх и называть это безопасностью; лишить 44 миллиона украинцев возможности свободно решать свое будущее; отрицать право свободной страны на независимость и самоопределение. И последствия такого подхода имеют значение далеко за пределами Украины.

Кремль не только пытается подорвать всю архитектуру европейской безопасности, Хельсинкские принципы, которые сделали безопаснее все европейские страны, включая Россию. Он также нарушает Устав ООН, в котором говорится, что каждая страна обязана "воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения… против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Мы не можем игнорировать это.

Мы сталкиваемся с вопиющей попыткой переписать правила нашей международной системы — чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать недавнее коммюнике лидеров России и Китая. Они стремятся к "новой эре", как они говорят, чтобы заменить существующий международный порядок. Они предпочитают правление сильнейшего верховенству закона, запугивание вместо самоопределения, принуждение вместо сотрудничества. Мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия будет способствовать этому.

Позвольте мне сказать, как Европа может поддержать эту работу. Во-первых, мы должны быть готовы к ответу. Мы — ЕС и его трансатлантические партнеры — готовим мощный пакет финансовых и экономических санкций, в том числе в отношении энергетики и передовых технологий. Если Кремль нанесет удар, мы заставим Москву понести большие убытки и столкнуться с серьезными последствиями для своих экономических интересов. Опасное мышление Кремля, берущее начало прямо из темного прошлого, может стоить России процветания в будущем.

Во-вторых, диверсификация. Сильный Европейский союз не может быть столь зависимым от поставщика энергоносителей, который грозит начать войну на нашем континенте. "Газпром" намеренно пытается хранить и поставлять как можно меньше, в то время как цены и спрос стремительно растут. Странное поведение для компании. Мы должны диверсифицировать как наших поставщиков, так и источники энергии. Эта работа уже ведется. Мы связались с нашими партнерами и друзьями по всему миру. И сегодня я могу сказать, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России мы перестрахованы на эту зиму. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы удваиваем возобновляемые источники энергии. Это повысит стратегическую энергетическую независимость Европы.

В-третьих, поддержка демократии в Украине. Вот уже семь лет российское руководство пытается дестабилизировать Украину: гибридная война, кибератаки, дезинформация — что угодно. Тем не менее, страна сейчас сильнее, чем семь лет назад. Потому что она выбрала путь демократии и дружбы с другими демократиями. Подумайте еще раз о молодежи Украины, о постсоветском поколении. Они знают, что их демократия несовершенна. Но она поддается совершенствованию и с каждым годом становится все сильнее. Это то, что отличает ее от автократии. Процветающие демократии — самый большой страх автократий, потому что их пропаганда терпит неудачу, когда граждане усиливаются благодаря сообщениям независимых СМИ и свободному обмену идеями. Потому что свободные граждане говорят правду власти. Потому что доверие и уверенность более устойчивы, чем контроль и принуждение. И именно поэтому Европа поддерживает путь Украины к демократии. Это делает Украину лучшим местом для жизни своего народа и лучшим соседом как для Европейского союза, так и для России.

Мой четвертый и последний пункт касается единства. С самого начала этого созданного Кремлем кризиса Европейский союз и трансатлантическое сообщество полностью едины и объединены. Мы поддерживаем Украину, чтобы противостоять огромному давлению со стороны Москвы. Когда российское правительство снова и снова пыталось разделить нас, мы отвечали единодушно и общим посланием. Европейский союз и НАТО стоят бок о бок. Не только потому, что у нас общие члены и союзники, но и потому, что у нас общие ценности: свобода, демократия, независимость. Те самые ценности, которые поставлены под угрозу в этом кризисе.