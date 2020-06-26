В Европе снова резко выросло число соискателей убежища

Впервые за период, прошедший с начала миграционного кризиса число соискателей убежища в Европе вновь возросло. Как следует из годового отчета Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), опубликованного в четверг, 25 июня, в Европе, включая 27 стран ЕС, Швейцарию, Великобританию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. В 2015 году было подано около 1,4 млн таких заявлений, напоминает агентство dpa.

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Восьмой год подряд Германия становится основной целью потенциальных беженцев. В 2019 году здесь было подано 165 615 заявления (чуть более 22 процентов от общего числа в Европе). При этом этот показатель почти на 10 процентов ниже, чем годом ранее.

Среди причин роста числа беженцев EASO называет ухудшение ситуации в ряде стран Латинской Америке. К примеру, граждане испытывающей тяжелейший политический и экономический кризис Венесуэлы подали в 2019 году фактически в два раз (около 46 тысяч заявлений) больше заявлений на убежище, чем годом ранее. Как отмечается в документе, большинство жителей стран Южной и Латинской Америки не нуждаются в визах в страны ЕС и подают заявления о предоставлении убежища в Испании.