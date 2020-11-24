В Евросоюзе не все доверяют вакцинам от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам рассчитывает одобрить к середине декабря две вакцины против коронавируса. После этого по всей Европе будут без промедления распределены 300 миллионов доз, пишет Euronews.

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Профессор биохимии Люк О'Нил из дублинского Тринити-колледжа надеется, что это нанесёт пандемии решающий удар: "Большая новость заключается в том, что эти вакцины, очевидно, помогут нам вернуться к нормальной жизни. Но вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы их произвести, доставить их на места, преодолеть сомнения людей в их отношении. Но я оптимистично ожидаю, что к следующему лету всё вернется к прежнему состоянию, хотя нам всё равно придется носить маски и немного дистанцироваться друг от друга".

На это надеется и Брюссель. После того, как в июне Еврокомиссия начала осуществлять свою стратегию разработки и применения лекарств от Covid-19, она потратила на это миллионы евро.

Журналист Euronews Мейв Мак Махон передаёт: "Будет очень трудно убедить широкую публику. Бельгийское правительство хочет сделать бесплатные прививки 70% населения. Вакцина может быть доступна к январю 2021 года. Но здесь, в центре Брюсселя, местные жители настроены настороженно".

По мнению ирландского профессора Люка О'Нила, врачам и ученым предстоит вести трудную, но необходимую разъяснительную работу среди населения: "Это понятно, ведь мы имеем дело с новой болезнью. Инъекции обычно вызывают у людей беспокойство. Сам вид иглы, вводимой в детскую ручку, взрослых нервирует. Кроме того, имеются ужасные социальные сети, которые распространяют фейковые новости. Но правда в том, что утверждённые вакцины совершенно безопасны. Каждая служба здравоохранения в мире советует их использовать. Так что спорить здесь не о чем. Наше дело - информировать людей. Вакцины - самый ценный инструмент медицины. Они великолепны".

Социологические исследования выявили высокий уровень скептицизма в отношении прививок от коронавируса во многих странах ЕС, особенно во Франции и Восточной Европе. Учреждениям Брюсселя, национальным правительствам и учёным будет непросто добиться поголовного применения вакцин, даже когда они будут общедоступными.