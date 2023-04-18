В феврале в ЕС впервые с начала пандемии не зафиксировали избыточную смертность

В феврале 2023 года на уровне всего Евросоюза не была зафиксирована избыточная смертность, сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat). Это произошло впервые с февраля 2020 года, когда в ЕС начал распространяться Covid-19.

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С начала пандемии этот показатель сравнивают со средним значением за тот же период в 2016-2019 годах. В феврале 2023 года избыточная смертность в Евросоюзе была на 2% ниже, тогда как в феврале 2022-го превышала допандемийную статистику на 8% (39 тысяч избыточных смертей), а в феврале 2021-го — на 6% (26 тысяч). Пиковые значения были зафиксированы в апреле и ноябре каждого из двух лет пандемии (от 21% до 40%).

В феврале 2023 года отрицательная избыточная смертность была зафиксирована в 20 из 27 стран, входящих в Евросоюз. Относительно средних значений за аналогичный период в 2016-2019 годах показатель вырос сильнее всего в Греции и на Кипре (+12%), а также в Португалии (+6%).

В Латвии в феврале избыточная смертность составила -3,7% относительно показателей 2016-2019 годов, в предыдущий раз она достигала отрицательных значений в июле прошлого года (-0,3%).