В Германии прошли протесты против авиаучений НАТО
Foto: LETA

Около 300 демонстрантов вышли на протесты в районе авиабазы Вунсторф против Air Defender 23 - крупнейших маневров по развертыванию военно-воздушных сил с основания НАТО. Об этом сообщает DW на русском.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Протесты прошли против учений НАТО, которые состоятся с 12 по 23 июня. Демонстрация в субботу, 10 июня, проводилась под лозунгом: "Практиковать мир - вместо войны". По данным агентств dpa и epd, сославшихся на представителя полиции, в акции приняли участие около 300 человек.

Собравшиеся выступили в поддержку дипломатического урегулирования и прекращения огня в Украине. На ряде транспарантов можно было прочитать: "Сложить оружие! Нет войне! Разоружение - немедленно!"

Герхард Бидербек - один из соучредителей акции - отметил, что обеспокоен "растущей готовностью общества принимать вооруженные конфликты беспрекословно или даже одобрять их как последнее средство в политических конфликтах".

Среди участников значились сторонники мирной инициативы Нойштадт-Вунсторф, Бременский форум мира и Северогерманская мирная конференция. Около 50 демонстрантов на велосипедах приехали на аэродром, отметило epd. Митинг, который продолжался около двух часов, прошел без инцидентов, указали в полиции.

Крупнейшие маневры по развертыванию военно-воздушных сил с основания НАТО
Учения Air Defender 23 с 12 по 23 июня считаются экспертами крупнейшими маневрами по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu