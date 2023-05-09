В Латвии отмечается День Европы

Сегодня в честь Дня Европы по всей Латвии пройдут различные мероприятия, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе представительства Европейской комиссии в Латвии.

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Мероприятия проходят с первых чисел мая и будут продолжаться в течение всего месяца.

В Риге День Европы будет отмечаться в Доме ЕС (Рига, бульвар Аспазияс, 28). Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вместе можно будет познакомиться с ценностями стран-членов ЕС, которыми они гордятся. Мероприятие откроется уроком латышского языка с 11:00 до 12:00, а с 13:00 до 19:00 будет проходить программа знакомства с государствами ЕС.

Сегодня в десятый раз на сайте www.esmaja.lv будет проходить онлайн-тест "Европейский экзамен". Это информативный и интересный способ проверить и расширить свои знания о Евросоюзе.

С 12:00 до 14:00 в палатке возле Сейма состоится дискуссия с молодежью "Опыт, изменивший жизнь". Мероприятие откроют спикер Сейма Эдвардс Смилтенс и председатель Комиссии по европейским делам Сейма Андрис Спрудс.

В настоящее время в Латвии действуют восемь центров "Europe Direct" в Даугавпилсе, Гулбене с филиалами в Мадоне и Алуксне, Елгаве, Екабпилсе, Кулдиге, Резекне, Вентспилсе, Видземе с филиалами в Цесисе и Валмиере, которые осуществляют различные виды деятельности в регионах. Больше информации о праздновании Дня Европы в центрах "Europe Direct" и на их аккаунтах в Facebook.