В некоторых странах Европы жители могут отказаться от поддерживающего жизнь лечения

В ряде европейских стран жителям предлагается возможность подготовить документ о предварительном волеизъявлении относительно лечения, ухода или отказа от них в случае, если лицо больше не может выражать свою волю, говорится в обзоре аналитической службы Сейма "Право на отказ от реанимации и поддерживающего жизнь лечения — практика европейских стран".

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Прекращение лечения и ухода в случаях, когда пациент сам решает отказаться от лечения или ухода, не является пассивной эвтаназией, отмечается в обзоре. Целью эвтаназии путем прекращения поддержки жизнеобеспечения является смерть пациента. Целью прекращения неэффективного лечения является не смерть пациента, а удовлетворение его стремления предотвратить дискомфорт, избежать искусственного жизнеобеспечения и затягивания процесса умирания, вызываемого таким лечением. Перед составлением документа о предварительном волеизъявлении врач предоставляет пациенту подробную информацию о его характере, последствиях и условиях, отмечают исследователи аналитической службы.

В странах Европы несовершеннолетним чаще всего не предоставляется право на составление документа о предварительном волеизъявлении. В большинстве стран обязательным условием является то, что лицо должно быть совершеннолетним, дееспособным и способным принимать решения, чтобы подготовить такой документ.

В Дании, Словении и Венгрии документ о предварительном волеизъявлении должен учитываться, если лицо страдает серьезным неизлечимым заболеванием, которое может привести к смерти в течение короткого периода времени даже при соответствующем медицинском вмешательстве или лечении, если человек навсегда утрачивает физические или умственные способности для заботы о себе, а медицинское вмешательство лишь искусственно продлит жизнь, а также если физические последствия лечения считаются очень серьезными и мучительными.

В Чехии, Франции, Нидерландах, Испании, Швейцарии и Венгрии возможно оформление документа о предварительно выраженном волеизъявлении в свободной форме, однако в некоторых случаях для этого требуется присутствие свидетелей. В Австрии, Дании, Франции, Нидерландах, Португалии, Словении, Швейцарии и Германии это можно сделать, заполнив специально разработанные бланки. В Австрии, Чехии, Нидерландах, Португалии, Испании, Венгрии и Германии такой документ также можно оформить у нотариуса. Помимо этого, в Австрии, Испании и Португалии документ о предварительном волеизъявлении можно оформить у работника муниципалитета или государственного учреждения.

Документ чаще всего вступает в силу сразу после его подготовки. В некоторых странах также существуют дополнительные требования относительно действительности документа, например, в Венгрии обязательна справка от врачебной комиссии.

В ряде стран - Австрии, Дании, Франции, Португалии, Словении и Испании - документы о предварительно выраженном волеизъявлении регистрируются в соответствующих государственных реестрах. В одних странах регистрация документа в специальном реестре является обязательным условием его действительности, в других - не является обязательным требованием.

Однако возможны различные обстоятельства, которые не позволяют врачам действовать по ранее выраженной воле пациента. Если она не учитывается, врач должен отметить причины неисполнения воли в медицинской документации пациента. В Европе врачей не наказывают за исполнение или мотивированное неисполнение действующего документа.

Как сообщалось, комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам решила потребовать от ответственных министерств до середины октября представить необходимые разъяснения к рассматриваемым Сеймом поправкам в закон о правах пациентов, которые позволят пациентам с неизлечимыми заболеваниями отказаться от реанимационных мероприятий.