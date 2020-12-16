В странах ЕС вакцинация против коронавируса начнется в один день
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В знак единства вакцинация от коронавируса в странах Европейского союза начнется в один день, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В ЕС растет напряжение в связи с началом вакцинации против коронавируса в США и Великобритании, пишет rus.err.ee.

Во вторник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, то есть 21 декабря. Если в этот день агентство не сможет дать окончательную оценку, то его комитет вернется к рассмотрению ходатайства производителя о разрешении на продажу вакцины 29 декабря.

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rus.DELFI.lv

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