В странах ЕС вакцинация против коронавируса начнется в один день

В знак единства вакцинация от коронавируса в странах Европейского союза начнется в один день, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В ЕС растет напряжение в связи с началом вакцинации против коронавируса в США и Великобритании, пишет rus.err.ee.

Во вторник стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину Pfizer/BioNTech раньше запланированного, то есть 21 декабря. Если в этот день агентство не сможет дать окончательную оценку, то его комитет вернется к рассмотрению ходатайства производителя о разрешении на продажу вакцины 29 декабря.