Венгрия первой в Евросоюзе вновь закрывает границы из-за коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix

С 1 сентября иностранцы в течение как минимум месяца не смогут въехать в Венгрию. Граждане страны должны предоставить два отрицательных теста или же провести 14 дней на карантине.

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Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. "С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии", — заявил в пятницу, 28 августа, глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш.

Планируется, что эта мера будет первоначально действовать в течение одного месяца. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах. Ранее границы для иностранцев — тоже сроком на один месяц — закрыла Украина.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Венгрии удалось относительно успешно справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания Covid-19, вызываемого этим вирусом. Тем не менее, в последние дни существенно выросло количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за границей.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус SARS Венгрия Евросоюз Украина
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