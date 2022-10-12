Вернутся ли украинские беженцы домой? Европа начала сомневаться

Новый виток эскалации войны в Украине вынуждает Европу пересмотреть свое отношение к судьбе украинских беженцев. Прогноз, что украинские семьи скоро вернутся домой, становится все менее вероятным. В связи с этим Еврокомиссия оперативно увеличивает масштабы поддержки, а брюссельские научные центры просчитывают возможные сценарии новой волны миграции.

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В понедельник, 10 октября, — в день, когда Россия выпустила по городам Украины 84 ракеты — Еврокомиссия объявила о готовности продлить еще на год право украинских беженцев на проживание и работу в Евросоюзе: если до этого срок истекал в марте 2023-го, теперь — в марте 2024-го.

Еврокомиссия также продлит временную защиту тем украинцам, которые пытались вернуться домой. Как пояснила Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, при отъезде на родину людям больше не придется отменять регистрацию, поэтому при необходимости они смогут снова вернуться в Европу. "Мы готовы поддержать тех, кто решил вернуться домой в Украину, и они могут положиться на нас, если решат вернуться обратно в ЕС", — указала еврокомиссар.

С поиском работы помогут



Параллельно с этим Еврокомиссия в сотрудничестве с Европейским агентством занятости запустила новую онлайн-платформу EU Talent Pool, которая должна помочь украинцам с поиском работы в Европе. Любой обладатель статуса временной защиты сможет загрузить на сайт свое резюме, что облегчит ему встречу с потенциальным работодателем. Предполагается, что новый инструмент будет особенно интересен для специалистов, которым сейчас трудно устроиться по специальности в Европе, в первую очередь, из-за незнания языков или сложностей с подтверждением квалификации.

Сейчас официальное право на проживание и работу в Европе имеют порядка 4,2 млн. украинцев. Однако работу с конца февраля время смогли найти только порядка 600 тысяч человек, то есть 15%. По данным Eurostat, активный поиск работы сейчас ведут 250 тысяч украинцев — они официально зарегистрированы в качестве соискателей в 18 странах ЕС.

В Латвии с конца февраля зарегистрировано 38,5 тысяч украинцев, из них 33,5 тысяч- получили вид на жительство с правом на трудоустройство. Официально работают только 6,5 тысяч человек, то есть 20%.

По мнению еврокомиссара по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмита, EU Talent Pool должен помочь европейским работодателям справиться с растущей нехваткой рабочей силы (по всему ЕС сейчас вакантны порядка 6 млн. рабочих мест, то есть более 3% от общего количества — это абсолютный рекорд с 2006 года). При этом еврокомиссар подчеркнул, что работодатели будут обязаны соблюдать все трудовые и социальные права украинцев. "Последнее, чего мы хотим иметь, — это эксплуатировать беженцев", — сказал Шмит.

Новую платформу разрабатывали с апреля этого года. Предполагается, что в следующем году доступ к ней предоставят также выходцам из других третьих стран.

Исследователи: украинцы тут надолго



В сентябре авторитетный европейский центр аналитических исследований Bruegel опубликовал большой доклад "Вернутся ли украинские беженцы домой?" Эксперты внимательно проследили историю украинской эмиграции, которая началась задолго до 24 февраля, и проанализировали вероятные сценарии развития событий.

В исследовании подчеркивается, что нынешний приток украинских беженцев является самым большим из зарегистрированных в ЕС за короткий период. Эта волна имеет уникальные особенности. Например, она состоит в основном из женщин, детей и пожилых мужчин, поскольку воевать остаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно данным ООН, 86% взрослого населения беженцев составляют женщины, а 84% составляют лица трудоспособного возраста (от 18 до 59 лет). "Многие из них хорошо образованы, так как более 90 процентов молодых людей в Украине получили как минимум полное среднее образование по сравнению с 84 процентами в ЕС", — отмечают эксперты Bruegel. Согласно исследованию ООН, каждый второй украинский беженец, прибывающий в Европу, имеет высшее образование.

Исследователи Bruegel отмечают, что интеграции военных беженцев очень помогает наличие в Европе большой украинской общины. "Даже если война скоро закончится и даже если Украина сможет экономически восстановиться без больших потерь, многие украинские беженцы, скорее всего, навсегда поселятся за границей, а ко многим — присоединятся мужчины, вернувшиеся с войны", — прогнозируют аналитики. Чем дольше будет продолжаться конфликт и чем больше Украина потеряет территорий, тем шире будет становиться эта новая украинская диаспора.

По мнению авторов исследования, страны-члены ЕС должны подготовиться к стремительному увеличению украинской диаспоры. Со стороны ЕС потребуется усиление механизмов поддержки стран с большим украинским населением и, что наиболее важно, постепенное предоставление украинцам возможностей для более свободного передвижения и работы в пределах ЕС. "Большая и оседлая украинская диаспора в Европе и других странах, включая вновь прибывших, поможет принять мигрантов, сдержать гуманитарный кризис и помочь в восстановлении Украины посредством денежных переводов семьям, которые остаются дома", — говорится в докладе. Эксперты прогнозируют, что европейский рынок труда получит выгоду от этой волны миграции. Тем не менее, чтобы смягчить процесс и избежать социальных волнений, членам ЕС и их союзникам по НАТО рекомендовано оказать помощь в крупномасштабном восстановлении Украины.