ВИДЕО. От Украины до энергокризиса: ежегодная речь главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября выступает с ежегодной программной речью о положении в Евросоюзе. Прямую трансляцию речи можно будет увидеть на Delfi, начало в 10 часов.

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"Это решающий момент для нашего Союза. Мы не можем считать, что безопасность и защита нашего населения гарантированы. Мы должны внести свой вклад, должны постоять за это. Это наша общая ответственность", — заявила накануне выступления фон дер Ляйен.

Предполагается, что глава ЕК будет говорить о таких темах, как помощь Украине, восстановление после пандемии, уменьшение финансового разрыва между богатыми и бедными, цифровой трансформации ЕС и других актуальных вопросах.

Портал Delfi опубликует полный перевод речи Урсулы фон дер Ляйен на русский язык.

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