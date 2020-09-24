Власти ЕС заявили о последнем шансе избежать второй волны Covid-19

Страны Европы должны быть готовы к немедленным мерам из-за роста заболеваемости коронавирусом, иначе могут повториться события минувшей весны, заявила член Европейской комиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис.

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"Все государства-члены (ЕС) должны быть готовы к немедленному и своевременному внедрению мер контроля при первых же признаках потенциальных новых вспышек (коронавируса)", - заявила Кириакидис на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

"Возможно, это наш последний шанс предотвратить повторение событий минувшей весны", - подчеркнула еврокомиссар.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовал в четверг обновленную оценку риска пандемии Covid-19 вместе с набором рекомендаций.

"Сегодняшняя новая оценка рисков ясно показывает нам, что мы не можем ослаблять бдительность. Поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев заболевания, чем во время пика в марте, совершенно очевидно, что этот кризис не остался позади. Наступил решающий момент", - заявила Кириакидис.

Согласно публикации, обновленная оценка рисков показывает, что число заражений коронавирусом неуклонно росло в ЕС и Великобритании с августа и что принимаемые меры не всегда были достаточными. Новая оценка показывает необходимость активизировать меры борьбы с коронавирусом в ЕС.

Это подразумевает активизацию тестирования и отслеживания контактов, улучшение надзора за здравоохранением, обеспечение лучшего доступа к средствам индивидуальной защиты и лекарствам.

"В настоящее время мы наблюдаем тревожный рост числа случаев Covid-19, выявленных в Европе. Пока не будет доступна безопасная и эффективная вакцина, быстрое выявление, тестирование и карантин лиц, имеющих контакты повышенного риска, являются одними из наиболее эффективных мер по сокращению заражений... Пандемия еще далека от завершения, и мы не должны терять бдительность", - заявила в свою очередь директор ECDC Андреа Аммон.

Она пояснила, что при значительном увеличении тестирований населения на коронавирус невозможно объяснить одним этим фактом рост статистики заражений. Несоблюдение превентивного поведения является первой причиной роста числа случаев инфицирования, отметила Аммон.

Директор ECDC указала на то, что большинство заражений приходится на молодую и средневозрастную часть населения, на группу в возрасте от 15 до 49 лет. Число тяжелых случаев в этой группе пока несколько ниже, чем в более старшей, но распространение заражений среди молодой части населения несет серьезную угрозу инфицирования для групп риска - пожилых людей и людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, отметила Аммон.