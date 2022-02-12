Время затягивать пояса, Россия раскалывает Европу и "право на ремонт". Евродайджест: пять главных событий недели

Как жить после пандемии — экономить или тратить? Что делать с Россией — вводить санкции или договариваться? И куда девать поломанный гаджеты — на свалку или нести в ремонт? Delfi коротко рассказывает о том, что волновало Европу на этой неделе.

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Германия призывает ЕС к экономии

Что случилось? Германия потребует от Евросоюза ужесточить кредитно-денежную политику. Как пояснил газете Die Zeit глава Центробанка Германии Йоахим Нагель, пересмотр фискально-монетарной политики необходим, чтобы не допустить резкого скачка инфляции и бесконтрольного увеличения национальных долгов. Нагель собирается обратиться к Европейскому центробанку (ЕЦБ) с просьбой изменить кредитно-денежную политику и сократить скупку активов. По мнению Берлина, Евросоюзу также стоит вернуться к требованиям о лимите бюджетного дефицита и госдолга.

Последний раз ЕЦБ менял кредитную ставку в 2011 году. Есть признаки, что тревоги Германии там разделяют. "Повышение ставки не приведет к снижению цен на энергоносители. Но если высокая текущая инфляция угрожает привести к ослаблению инфляционных ожиданий, нам, возможно, все же придется реагировать, поскольку наша задача — сохранить стабильность цен", — цитирует Reuters cлова члена правления ЕЦБ Эзабель Шнабель.

Почему это важно? Правила Евросоюза предписывают государствам соблюдать фискальную дисциплину и иметь максимально сбалансированный бюджет. Из-за беспрецедентной пандемии коронавируса действие правил было приостановлено, в результате многие страны активно нарастили долговые обязательства. В Латвии, например, в прошлом году дефицит бюджета превысил 9%, что является одним из худших показателей в еврозоне. Однако далеко не все государства хотят возвращаться к мерам экономии. Франция и Италия — страны, где и до пандемии традиционно жили не по средствам — надеются добиться изменений общих правил в пользу увеличения расходной части. Еврокомиссия дает понять, что может поддержать этот курс: представленный ею в прошлом году проект реформ предлагал сделать фискальные требования более дружелюбными для инвестиций.

Однако если реформы не будет (а Германия и другие страны Северной Европы обещают ее не допустить), то старые правила снова вступят в силу уже в 2023 году. Следовательно, дефицит бюджета в странах еврозоны опять не должен будет превышать 3% ВВП, а уровень государственного долга — 60% ВВП. По прогнозам Минфина Латвии, в 2022 году госдолг страны превысит 50%, хотя еще три года назад он был на уровне 36%. Возвращение к мерам экономии потребует от Латвии неизбежной консолидации расходов, а повышение ставки ЕЦБ сделает кредиты менее доступными.

Россия расколола Европу

Что случилось? У жителей стран Евросоюза нет единой позиции в отношении нового обострения конфликта между Россией и Украиной, пишет Euroactiv со ссылкой на последние социологические исследования. Опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), показал, что большинство респондентов во Франции (51%), Германии (52%), Италии (51%), Польше (73%), Румынии (64%) и Швеции (55%) считают, что Россия вторгнется на территорию Украины в 2022 году.

Однако в Финляндии эту точку зрения разделяют только 44%. В свою очередь, в Словакии 44% населения возлагают вину за очередную эскалацию на НАТО и только 34% — на Россию. Раскол мнений наблюдается и в Германии. Если в западной части страны 52% респондентов обвиняют в активизации конфликта Россию и только 17% — США, то в восточной — вину США усматривают уже 43%.

Есть заметные различия и в оценках деятельности НАТО. Согласно исследованию ECFR, поляки, румыны, итальянцы и немцы больше доверяют НАТО, чем ЕС. В свою очередь, жители стран, не входящих в НАТО, — Финляндии и Швеции — склонны больше доверять Брюсселю, чем трансатлантическому альянсу. Та же самая тенденция отмечается и во Франции: политическое руководство долгое время критиковало НАТО, а президент стран Эммануэль Макрон на этой неделе посетил Москву в надежде найти компромисс.

Почему это важно? Несмотря на давление со стороны США и Великобритании, которые уже в январе были готовы вводить санкции против Москвы, Евросоюз сознательно пытается не нагнетать ситуацию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Борель заявил на этой неделе, что у России нет цели нападать на Украину. В четверг, 10 февраля, Евросоюз отправил России письмо с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. Текст послания публично не доступен. Но как пишут европейские СМИ, сумевшие ознакомиться с документом, Брюссель считает, что "напряжение и разногласия должны быть разрешены с помощью диалога и дипломатии".

Европе не хватает микрочипов

Что случилось? Евросоюз должен вдвое увеличить свою долю на рынке микроэлектроники. Такая амбициозная задача содержится в проекте нового Закона о микрочипах, который Еврокомиссия представила на этой неделе. До 2030 года Брюссель выделит 30 млрд. евро на строительство производственных объектов и еще 15 млрд. — на финансирование стартапов и научных исследований.

Почему это важно? Сейчас на территории ЕС производится только 10% используемых в Европе микрочипов. Остальное преимущественно завозится из Азии. Последствия технической отсталости региона в этой сфере стали особо заметны во время пандемии: полупроводники используются в различных гаджетах, автомобилях, бытовой технике, но из-за логистических сбоев, вызванных коронавирусом, производство оказалось под угрозой, напоминает Euronews. Как указал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, без чипов Евросоюз не может рассчитывать на техническое лидерство и успешную реализацию "зеленого курса": "Обеспечение поставок самых передовых чипов стало экономическим и геополитическим приоритетом Европы".

Право на ремонт

Что случилось? Еврокомиссия обещает ввести в ЕС "право на ремонт". Цель инициативы — защита прав потребителей и содействие развитию экономики замкнутого цикла. Предложения переданы для публичного обсуждения. Как поясняет в своей публикации аналитическая служба Европарламента, право на ремонт может относиться к разным ситуациям: ремонт в течение срока действия юридической гарантии, право на ремонт после истечения срока юридической гарантии и право потребителей самостоятельно ремонтировать продукцию.

Согласно исследованиям, дороговизна ремонта является наиболее частой причиной, по которой потребители предпочитают выбрасывать поломанную вещь и покупать новую. Еврокомиссия хочет изменить эту закономерность, увеличив объем и срок гарантийного обслуживания (вплоть до десяти лет с момента продажи). Согласно планам, производителей также заставят снабжать товары подробными инструкциями по ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей.

Почему это важно? В настоящее время Директива о продаже товаров предусматривает ремонт техники в течение двухлетнего периода, но не требует, чтобы производители или продавцы ремонтировали товары после истечения срока юридической гарантии или если гаджеты выходят из строя по причинам, не подпадающим под действие гарантии. Согласно исследованию Eurobarometer, 80% жителей ЕС считают, что производители должны упростить ремонт цифровых товаров и производить для них больше запчастей. Ежегодно на каждого европейца в среднем приходится около 16 кг электронного мусора, из которого утилизируется не больше 40%. Закон о праве на ремонт может снизить объем отходов и уменьшить затраты потребителей.

Латвийцы ждут помощи от Брюсселя

Что случилось? За время пандемии поддержка европейцев в отношении Евросоюза в целом и Европарламента в частности заметно возросла, говорится в новом исследовании Eurobarometer. Подавляющее большинство граждан ЕС (58%) также одобряют дальнейшее увеличение роли парламента. При этом, политические запросы общества изменились. В списке приоритетных тем, которыми, по мнению европейцев, должны заниматься евродепутаты, сейчас лидируют проблемы здравоохранения, борьба с нищетой и социальной изоляцией, действия против изменения климата. Последнее особо тревожит молодых людей.

Почему это важно? Новое исследование выявило усиление проевропейских настроений даже в такой национально ориентированной стране, как Латвия. Более того, увеличить полномочия Европарламента готовы 64% латвийских граждан, что на 6% больше, чем в среднем по ЕС. Латвийцев, при этом, гораздо больше, чем среднестатистических европейцев, волнуют вопросы защиты прав человека, борьба за национальную идентичность и культурные традиции, солидарность с другими странами ЕС и вопросы свободы перемещения.

Отличается и латвийский топ-3 задач для Европарламента. Если во всем Евросоюзе это уже упомянутые медицина, бедность и климат, то в Латвии на первом месте стоит поддержка экономики и создание рабочих мест — на этот аспект указал каждый второй респондент. Проблемы здравоохранения и бедности следуют далее по списку. А вот "зеленая" повестка волнует в Латвии только каждого пятого, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. В целом, 76% латвийцев считают, что Латвия выиграла от членства в Евросоюзе.