Выбросы парниковых газов в ЕС в первом квартале сократились на 2,9%, в Латвии — выросли на 7,5%

В первом квартале 2023 года парниковые выбросы, сгенерированные европейской экономикой, снизились на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat). При этом Латвия вошла в шестерку стран, которые, напротив, увеличили этот показатель.

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С января по март экономика стран ЕС сгенерировала 941 млн тонн парниковых газов в CO2-эквиваленте. Бо́льшая часть выбросов пришлась на домохозяйства (24%), промышленность (20%), электроэнергетику и газоснабжение (19%), а также сельское хозяйство (13%).

Как подчеркивает Eurostat, снизить объем выбросов удалось одновременно с ростом ВВП — этот показатель в Евросоюзе в первом квартале вырос на 1,2%.

Сокращение выбросов зафиксировали в 21 стране ЕС, самые высокие показатели — в Болгарии (-15,2%), Эстонии (-14,7%) и Словении (-9,6%). Только шести из этих государств: Чехии, Эстонии, Литве, Люксембургу, Венгрии и Польше — не удалось в первом квартале увеличить свой ВВП.

В то же время объем парниковых газов, сгенерированных экономикой, вырос в Ирландии (+9,1%), Латвии (+7,5%), Словакии (+1,9%), Дании (+1,7%), Швеции (+1,6%) и Финляндии (0,3%). Все эти страны при этом продемонстрировали рост ВВП.