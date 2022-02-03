За 40 лет экстремальные погодные условия обошлись Европе в полтриллиона евро

Сильные наводнения и другие экстремальные погодные условия за последние 40 лет обошлись Европе примерно в полтриллиона евро, причем больше всего пострадали Германия, Франция и Италия. Об этом пишет The Guardian.

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От 90 000 до 142 000 смертей были связаны с погодными явлениями и изменениям климата за период с 1980 по 2020 год. Подавляющее большинство этих смертей являются последствием волн сильной жары.

Данные, опубликованные Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС), не показывают четкой тенденции роста потерь на протяжении десятилетий от воздействия климатического кризиса. Это связано с тем, что экономические последствия, как правило, являются результатом нескольких крупных событий — более 60% экономических потерь приходится на 3% погодных явлений за упомянутый период. Эти события могут произойти где угодно и повлечь за собой совершенно разные результаты.

Представитель ЕАОС Ветер Ванновиль, который также является одним из авторов исследования, заявил, что для самых экстремальных событий закономерности не существует и они по-прежнему случайны. Однако адаптация продолжается и оказывает влияние.

По его словам, тот факт, что потери явно не увеличиваются, должен успокаивать людей, но он подчеркивает важность адаптации инфраструктуры и подготовки к экстремальным погодным условиям, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными по мере прогрессирования климатического кризиса и повышения температуры.

"Причина, по которой мы не видим тенденции, не в том, что изменение климата ненастоящее, а в том, что против изменения климата предпринимается множество действий. Все больше и больше стран реализуют стратегии по адаптации", — указал Ванновиль.

Исследователь считает, что странам следует больше инвестировать в адаптацию, поскольку уровень прогресса в защите от последствий климатического кризиса в Европе сильно отличается.

"Даже если мы достигнем нулевых выбросов к 2050 году, все равно потребуется адаптация, чтобы ограничить воздействие", — заявил он.

Наибольший экономический ущерб был нанесен "гидрологическими" явлениями — в основном наводнениями — на долю которых пришлось до 44% потерь. За ними следует ущерб от "метеорологических" событий (ураганов и штормов) — он составил 39%.

ЕАОС сопоставило данные об экономических потерях от страховщиков и других коммерческих источников, которые использовали разные методологии. В связи с этим возник разброс оценок потерь за 40-летний период — от 450 до 520 миллиардов в евро в зависимости от используемых наборов данных. Было застраховано чуть менее четверти (23%) убытков за год, хотя эти показатели сильно различались по странам: более половины убытков было застраховано в Дании и Нидерландах и лишь около 1% в Литве и Румынии.

Швейцария, Словения и Франция имели самые высокие потери на душу населения за этот период, а самые высокие потери по площади были в Швейцарии, Германии и Италии.