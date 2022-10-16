Женщина судилась с работодателем из-за запрета на ношение хиджаба. Суд ЕС не увидел в этом дискриминации

В четверг, 13 октября, Суд Европейского союза (ЕС) постановил, что внутреннее законодательство работодателя, запрещающее носить религиозную, философскую и спиритическую символику и одежду на работе, не является прямой дискриминацией. Об этом пишет POLITICO.

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Предпосылкой для решения послужил юридический спор, продолжающийся с 2018 года в бельгийских судах между женщиной-мусульманкой и SCRL, компанией, которая управляет социальным жильем.

Во время собеседования при приеме на работу женщина заявила, что не будет снимать хиджаб при выполнении трудовых обязанностей. Политика нейтралитета компании предполагала отказ от ношения хиджаба во время работы.

Суд постановил, что эти условия найма не нарушают законы ЕС о равном обращении при приеме на работу, которые запрещают дискриминацию "по религиозным и идеологическим признакам", и "не представляют собой прямую дискриминацию, если они применяются ко всем сотрудникам общим и недифференцированным способом".

Согласно решению суда, "религия или убеждения" составляют единое основание для дискриминации, охватывающие как религиозные, так и философские и спиритические убеждения.

Поскольку каждый человек может иметь религиозные, философские или спиритические убеждения, которые он не может выражать через одежду из-за трудовых требований, эти требования не представляют собой прямую дискриминацию "на основании религии или идеологии".

Однако суд ограничил свое решение, постановив, что такое, казалось бы, нейтральное правило может привести к косвенной дискриминации на основании религии или убеждений при его применении. Согласно постановлению, этот вопрос должны решать другие суды.