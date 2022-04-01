1 апреля был усыплен медведь, бродивший по обочинам дороги в Гулбенском крае

В целях предотвращения угрозы для общества, согласно утвержденному межведомственной экспертной группой плану действий, 1 апреля был усыплен бурый медведь (Ursus arctos), регулярно встречавшийся на обочине дороги в Гулбенском крае, сообщило Управление охраны природы.

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Весной этого года медведь впервые был замечен на обочине возле волости Леясциемс в Гулбенском крае, а затем перебрался на обочину Смилтене-Гулбене, где стал объектом развлечения для прохожих и водителей, расплачивающихся с ним различными продуктами питании.

И ушная бирка, и образцы ДНК показали, что это был один из двух медведей, которых прошлой осенью увезли в более отдаленные районы леса, чтобы отучить животных кормиться у людей и научить самих искать пищу. Неадекватное поведение медведей специалисты объяснили тем, возможно, кто-то самовольно разводил этих животных, а потом выпускал их на природу.

Поскольку оба медведя были подростками (младше двух лет) у специалистов сохранялась надежда, что после зимней спячки медведи отучатся от людей и начнут жить самостоятельно.

"К сожалению, судьбу этого медведя решила та часть общества, которая, игнорируя предупреждения и рекомендации специалистов, а также, подвергая опасности здоровье и безопасность себя и других людей, приносила медведю морковь, яблоки, даже чипсы и конфеты. Медведь оказался заложником ситуации. Я неприятно удивлена, что нашлись даже люди, которые намеренно провоцировали медведя на агрессивное поведение", — прокомментировала ситуацию Гита Строде, директор департамента Управления охраны природы.

К сожалению, в результате безрассудного кормления медведь утратил какие-либо навыки выживания в дикой природе, не боялся ни шума, ни автомобилей. Таким образом, существовала прямая угроза общественной безопасности: животное могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия или, спровоцированное деятельностью человека, уйти в поисках пищи в густонаселенные районы, создав риски для детей и пожилых людей.