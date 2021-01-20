1-ю городскую больницу перепрофилируют в стационар для больных Covid-19
Foto: F64

Рижская дума и Министерство здравоохранения договорились перепрофилировать 1-ю городскую больницу в стационар для больных Covid-19, сообщает Рижская дума. Этот вопрос на удаленной встрече обсудили представители ведомств.

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Мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) сообщил, что Рижская дума уже провела все предварительные работы для того, чтобы “уже в ближайшее время обеспечить койки для больных Covid-19”.

В свою очередь, глава Минздрава Даниэль Павлютс (Развитие/За!) сообщил, что это поможет крупным университетским больницам, “где уже сейчас быстро растет число пациентов в тяжелом состоянии и ежедневно происходит борьба за здоровье и жизнь людей”.

На данный момент в больнице проходит перестройка, а столица ищет возможности привлечь дополнительный персонал. По плану, в конце следующей недели в 1-ю городскую больницу смогут поступить первые пациенты с коронавирусом. Всего там запланировано создать 50 коек для больных Covid-19.

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Мартиньш Стакис Коронавирус Даниэл Павлютс Рижская дума
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