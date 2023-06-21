10% латышей скрывает свое отношение к войне в Украине, треть русскоязычных считает, что "Россия защищает свои интересы"
Foto: Sputnik/Scanpix

85% латышей и 34% русскоязычных жителей Латвии считают, что Россия "совершила акт агрессии и нападение на независимую страну, чтобы удержать ее в зоне своих интересов", говорится в исследовании "Толерантность жителей Латвии к риску и их отношение к текущим событиям", проведенным журналом "Спектр" совместно с социологом Ольгой Процевской и Центром исследования общественного мнения SKDS.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Однако 28% русскоязычных жителей страны и 10% респондентов с родным латышским языком уклонились дать оценку действиям России в Украине, предпочтя дать в ходе опроса ответ "не знаю". Среди латышей тех, кто оправдывает военные действия тем, что Россия "защищает свои интересы по отношению к НАТО, и интересы и интересы русскоязычного населения, проживающего в Украине" — 6%, среди русскоязычных — 38%.

"28% русскоязычных ушли от ответа на этот вопрос, — подчеркивает социолог Ольга Процевская. — Можно предположить, что они не захотели демонстрировать социально неодобряемые взгляды. Это, скорее всего, люди из серии "не все так однозначно". По-прежнему отношение русскоязычной части общества к войне нам неизвестно. Однако и среди латышей 10% отказались отвечать. Это много. Тут с еще большей вероятностью можно предположить, что они сочли свой возможный ответ неприемлемым и скрыли его. У части людей действительно нет мнения, но таких обычно в любом опросе бывает 3-5%.

Кроме языка, отчетливо влияет на распределение ответов возраст, говорится в исследовании. В группе 18−30 лет людей, которые обозначают военное вторжение в Россию как агрессию, 74%, а среди тех, кому за 50 лет — 58%.

Коррелируют ответы и с доходами респондентов. Бедные реже других называют происходящее актом агрессии (50%), средний класс и выше — в 74% случаев. "Возможно, люди с низким достатком воспринимают этот нарратив как официальную позицию государства и поэтому в принципе против нее, — предполагает Процевская. — Если среди бедных латышей про акт агрессии говорят 74%, среди зажиточных уже 92%. Среди русскоязычных тоже наблюдается такая "лестница": бедные признают акт агрессии в 24% случаев, зажиточные — в 48%".

С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (15) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu