10% латышей скрывает свое отношение к войне в Украине, треть русскоязычных считает, что "Россия защищает свои интересы"

85% латышей и 34% русскоязычных жителей Латвии считают, что Россия "совершила акт агрессии и нападение на независимую страну, чтобы удержать ее в зоне своих интересов", говорится в исследовании "Толерантность жителей Латвии к риску и их отношение к текущим событиям", проведенным журналом "Спектр" совместно с социологом Ольгой Процевской и Центром исследования общественного мнения SKDS.

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Однако 28% русскоязычных жителей страны и 10% респондентов с родным латышским языком уклонились дать оценку действиям России в Украине, предпочтя дать в ходе опроса ответ "не знаю". Среди латышей тех, кто оправдывает военные действия тем, что Россия "защищает свои интересы по отношению к НАТО, и интересы и интересы русскоязычного населения, проживающего в Украине" — 6%, среди русскоязычных — 38%.

"28% русскоязычных ушли от ответа на этот вопрос, — подчеркивает социолог Ольга Процевская. — Можно предположить, что они не захотели демонстрировать социально неодобряемые взгляды. Это, скорее всего, люди из серии "не все так однозначно". По-прежнему отношение русскоязычной части общества к войне нам неизвестно. Однако и среди латышей 10% отказались отвечать. Это много. Тут с еще большей вероятностью можно предположить, что они сочли свой возможный ответ неприемлемым и скрыли его. У части людей действительно нет мнения, но таких обычно в любом опросе бывает 3-5%.

Кроме языка, отчетливо влияет на распределение ответов возраст, говорится в исследовании. В группе 18−30 лет людей, которые обозначают военное вторжение в Россию как агрессию, 74%, а среди тех, кому за 50 лет — 58%.

Коррелируют ответы и с доходами респондентов. Бедные реже других называют происходящее актом агрессии (50%), средний класс и выше — в 74% случаев. "Возможно, люди с низким достатком воспринимают этот нарратив как официальную позицию государства и поэтому в принципе против нее, — предполагает Процевская. — Если среди бедных латышей про акт агрессии говорят 74%, среди зажиточных уже 92%. Среди русскоязычных тоже наблюдается такая "лестница": бедные признают акт агрессии в 24% случаев, зажиточные — в 48%".

С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.